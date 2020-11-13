Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли. В проект документа вошли 88 мер по 12 сегментам рынка, пишет газета "Коммерсант". До 13 ноября план должен был пройти необходимые согласования с ведомствами и экспертами, а до 20 ноября его должны внести в правительство.

Среди прочих мер план включает предложения об освобождении российских IT-компаний от НДС на рекламные услуги за рубежом, отмену валютного контроля для IT-сектора и введение вычета НДС при лицензировании программного обеспечения (ПО) иностранными пользователями (так называемый "налог на Google"), в случае если ПО включено в реестр отечественного. Также в документе предлагается создать российский магазин приложений для игр, причем для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить с 30% до 70%.

Как отмечает издание, предложения по поддержке игровой индустрии готовились под руководством вице-президента Mail.ru Group Владимира Габриеляна, который также курировал разработку мер по поддержке соцсетей и мессенджеров. В этой части план предлагает распространить недавно одобренные льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) на российские интернет-сервисы в части рекламной выручки. В то же время авторы плана предложили ввести налог для крупных иностранных интернет-корпораций на размещение онлайн-рекламы, предоставление доступа к маркетплейсам и продажу данных, сгенерированных россиянами.

Пакет мер также содержит предложения обязать создателей субсидируемого кино- и ТВ-контента размещать его на российских онлайн-площадках. Помимо этого, для поддержки онлайн-кинотеатров в плане предлагается снизить ставку НДС на подписку на них до 10%, законодательно закрепить так называемый "антипиратский меморандум" и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.

В материалах плана указано, что Федеральная налоговая служба (ФНС) одобрила предложенный вычет НДС при экспорте IT-решений, но вместе с Центробанком выступила против отмены валютного контроля для IT-сектора - такой шаг противоречит принципам валютного регулирования. В ФНС также считают, что снижение НДС для онлайн-кинотеатров чревато налоговыми спорами, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета. Кроме того, Минздрав и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержали снятие ограничений по рекламе лекарств. В Минздраве считают, что "такие лекарства фактически не находятся в свободной продаже", и их реклама не даст коммерческого эффекта.

По мнению аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, предложенный вычет "налога на Google" позволит обелить рынок и удержит IT-компании в России. "Сейчас, чтобы не платить налог дважды, российские разработчики, которые хотят продавать игры в App Store для российской аудитории, делают это через кипрские и голландские юридические лица", - отметил эксперт.

В свою очередь гендиректор компании "Платформы и решения" Егор Яковлев назвал логичным требование размещать субсидируемую кино- и ТВ-продукцию на российских онлайн-площадках. Предложенные льготы для онлайн-кинотеатров Яковлев также считает справедливыми, однако, по его мнению, эти меры не решат проблему убыточности почти всех видеосервисов.

Директор департамента контента J'son & Partners Дмитрий Колесов считает, что снижение НДС для онлайн-кинотеатров останется незамеченным для пользователей на фоне акций, которые проводят компании. Также он отметил, что реклама лекарств и алкоголя больше нужна ТВ-индустрии, а не онлайн-кинотеатрам, для которых вес рекламной выручки стремительно падает на фоне роста доходов от подписки.