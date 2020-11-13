Госкорпорация Роскосмос планирует выпускать одежду, парфюмерию и алкоголь под товарным знаком "Поехали!". Об этом сообщили в Роспатенте.

О том, что Роскосмос зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитую фразу "Поехали!", произнесенную в 1961 году Юрием Гагариным, стало известно на днях, но подробности о планах госкорпорации в отношении этого бренда не раскрывались.

"Госкорпорация Роскосмос инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса, уточнив, что недобросовестными конкурентами могут выступать "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".

"Заявка N 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией Роскосмос в отношении широкого перечня товаров и услуг", - сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Роспатента.

В ведомстве отметили, что заявка Роскосмоса охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция. В настоящее время Роспатент проводит "экспертизу заявленного обозначения" в рамках рассмотрения заявки. В среднем такая экспертиза занимает чуть больше пяти месяцев.

Напомним, в начале августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украшать российские космические ракеты и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.

"Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома, <...> Федоскино. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции?" - заявил Рогозин. Также глава Роскосмоса сообщил об идее сделать целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца России в целях рекламы внутреннего туризма.

В июне этого года Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в структуру Роскосмоса) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Как говорилось в сообщении предприятия, новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина "Поехали!". Также отмечалось, что лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения в них играет музыка.