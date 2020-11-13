Фото NEWSru.com Роскомнадзор сообщил о появлении официального канала ведомства в мессенджере Telegram, заблокировать который ведомство безуспешно пыталось в течение более чем двух лет

Фото NEWSru.com

В пятницу, 13 ноября, Роскомнадзор сообщил о появлении официального канала ведомства в мессенджере Telegram, заблокировать который ведомство безуспешно пыталось в течение более чем двух лет.

Отметим, что канал Роскомнадзора в мессенджере был создан еще 13 октября, а первое сообщение в нем появилось 29 октября. Всего с тех пор на канале было опубликовано чуть больше 10 новостей с сайта Роскомнадзора, но до сих пор ведомство не афишировало существование канала. На момент написания новости на него былло подписано свыше 2 тыс. пользователей.

???? Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.



Наш официальный канал: https://t.co/JT3rFH2JGN pic.twitter.com/7N4Hnxz1tW— Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020

Появление канала ожидаемо стало поводом для острот в адрес Роскомнадзора.

Вот будет красиво, если Дуров сейчас возьмет и заблокирует их канал https://t.co/PedyMzKJio— Bob Farber (@Bobchensk) November 13, 2020

Напомним, 13 апреля 2018 года (этот день тоже пришелся на пятницу) Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом сервиса исполнить обязанности организатора распространения информации (ОРИ) и передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Через несколько дней после принятия этого решения Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Поначалу в ведомстве действовали весьма решительно: блокировке подвергались миллионы IP-адресов, что незначительно влияло на работу Telegram у российских пользователей, но приводило к блокировке множества сторонних сайтов и сервисов.

В итоге за два года Роскомнадзор, несмотря на обещания прежнего руководителя Александра Жарова, так и не достиг никаких успехов в деле блокировки неугодного мессенджера. Тем не менее, ряд связанных с мессенджером адресов находится под блокировкой, и получить доступ к веб-версии Telegram без использования средств обхода блокировок невозможно.

18 июня 2020 года Роскомнадзор внезапно объявил о прекращении блокировки Telegram. В Роскомнадзоре добавили, что позитивно оценили высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Ранее Дуров сообщил, что команда мессенджера усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды без ущерба для приватности пользователей.

В тот же день в Мосгорсуде сообщили, что Роскомнадзор вправе самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения суда о блокировке мессенджера.