Министерство торговли США сообщило, что пока не будет добиваться вступления в силу приказа о блокировке сервиса коротких видеороликов TikTok. Это связано с недавним решением суда, который пришел к выводу, что ведомство превысило свои полномочия в борьбе с TikTok. В настоящее время Министерство торговли оспаривает это решение, пишет The Verge.

Напомним, 18 сентября Министерство торговли США опубликовало сообщение о готовности исполнить августовский указ Дональда Трампа о запрете в США китайских сервисов WeChat и TikTok из-за угроз национальной безопасности. Так, в пресс-релизе говорилось, что с 20 сентября магазины приложений должны удалить TikTok и WeChat, чтобы американские пользователи не могли скачать и установить их на свои устройства. Однако этот запрет так и не вступил в силу, затем был отложен до 27 ноября, а затем его заблокировал суд в Вашингтоне.

Также в сообщении говорилось, что с 12 ноября американским интернет-компаниям будет запрещено обеспечивать работу TikTok в США и использовать его код или функционал, если компания не заключит сделку о продаже своего бизнеса в США, условия которой устроят Белый дом. В итоге эти ограничения не вступили в силу 12 ноября из-за решения суда в Пенсильвании.

19 сентября Трамп заявил, что одобрил анонсированную ранее сделку между владеющей TikTok китайской компанией ByteDance и американской корпорацией Oracle. Сделка, в которой также участвует ритейлер Walmart, далека от сделки, которую хотел видеть Белый дом. Так, по условиям анонсированной сделки Oracle и Walmart станут владельцами 20% новой компании TikTok Global. Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке и получит 12,5% акций. Walmart же купит 7,5% сервиса, а генеральный директор Дуглас МакМиллон станет одним из пяти членов совета директоров TikTok Global, штаб-квартира которой расположится в США. В результате в стране будет создано 25 тыс. новых рабочих мест.

Однако китайские власти до сих пор не одобрили эту сделку, и в настоящее время она находится в подвешенном состоянии.

На днях стало известно, что TikTok подал в Апелляционный суд США обращение с просьбой рассмотреть действия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в отношении сделки по продаже бизнеса TikTok в США. В обращении отмечалось, что компания уже несколько недель не получала ответов на свои запросы в CFIUS, в которых представители TikTok просили на 30 дней отложить вступление в силу ноябрьских запретов.