Администрация видеохостинга YouTube (принадлежит компании Google) приняла решение отказаться от подведения итогов года в традиционном ролике Rewind. Такой ролик по не появится впервые с 2010 года. Об этом сообщается в микроблоге сервиса в Twitter.

"Каждый год, начиная с 2010, мы заканчивали с Rewind, где отмечали самые значимые ролики, тренды и авторов. Вне зависимости от того, нравилось ли вам это - или у вас в памяти остался только 2018 - Rewind всегда был ради вас. 2020 год отличается от других. И нам не кажется правильным вести себя, будто бы это не так. Поэтому мы берем перерыв и не будем выпускать Rewind в этом году", - приводит сообщение TJ.

Также в YouTube поблагодарили авторов видео за их труд и за то, что в нелегкие времена им удавалось подбодрить и рассмешить людей.

Конкретную причину отказа от выпуска ролика Rewind в 2020 году в YouTube не назвали, но, по всей видимости, на планы видеохостинга повлияла пандемия коронавируса, из-за которой многие давно называют 2020 год худшим в истории. Не исключено, что определенную роль сыграл и неудачный опыт последних двух видео Rewind. Так, ролик, созданный по итогам 2018 года, набрал 18 млн дизлайков при 2,9 млн лайков. Попытка провести работу над ошибками в 2019 году не увенчалась успехом - ролик Rewind 2019 получил 3,4 млн лайков и 9,2 млн дизлайков.