Социальная сеть Facebook 12 октября анонсировала изменения в правилах удаления разжигающего ненависть контента: отныне из соцсети будут удалять контент с отрицанием Холокоста или искажением информации о нем. Об этом сообщается в блоге Facebook.

Такое решение в компании объяснили усилением антисемитизма в мире, а также тем фактом, что молодые американцы, согласно проведенному недавно социологическому исследованию, имеют слабое или искаженное представление о Холокосте. Так, примерно каждый десятый американец (11%) в возрасте от 18 до 39 лет считает евреев виновными в Холокосте, а 63% опрошенных не знают, что во время Холокоста погибли 6 млн евреев.

В сообщении также говорится, что до конца года Facebook начнет перенаправлять пользователей, ищущих информацию Холокосте или его отрицании, на страницы с достоверной информацией о нем, пишет TJ.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал изменение правил соцсети на своей странице, отметив, что перед ним стояла дилемма: он хотел бы сохранить свободу высказываний в соцсети и одновременно минимизировать вред от отрицания Холокоста. При этом стоит отметить, что в 2018 году Цукерберг выступал против удаления контента, отрицающего Холокост, но его мнение изменилось из-за роста числа случаев насилия на почве антисемитизма.