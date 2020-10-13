Глава "Сбера" (бывший "Сбербанк") Герман Греф не будет переизбран в совет директоров "Яндекса" на общем годовом собрании компании, которое пройдет 29 октября. Как передает ТАСС, соответствующее решение предложено принять акционерам "Яндекса".

Одновременно акционеры смогут переизбрать в совет директоров сооснователя и CEO "Яндекса" Аркадия Воложа, а также бывшего CTO "Яндекса" Михаила Парахина, передает "Интерфакс".

Герман Греф вошел в совет директоров "Яндекса" в 2014 году. Ранее сообщалось, что после недавнего "развода" "Сбера" и "Яндекса" Греф останется членом совета директоров компании до собрания акционеров, на котором будет избираться новый состав совета. В июне сам Греф говорил, что не планирует переизбираться в совет, пишет TJ.

Напомним, "Сбербанк" и "Яндекс" официально объявили о прекращении партнерства в конце июня. Тогда сообщалось, что "Яндекс" выкупит у "Сбербанка" его долю в "Яндекс.Маркете" "для реализации новой стратегии развития сервисов интернет-торговли" и усиления интеграции "Яндекс.Маркета" с другими сервисами компании. Одновременно "Яндекс" должен был продать "Сбербанку" свою оставшуюся долю в "Яндекс.Деньгах", чтобы развивать собственные финтех-сервисы (прекращение партнерства снимает с "Яндекса" обязательство не развивать самостоятельно такие проекты). Также в IT-компании объявили о плане привлечь 800 млн долларов инвестиций для финансирования дальнейшего роста бизнеса.

Предварительная сумма сделки по продаже "Сбербанку" доли "Яндекса" в сервисе "Яндекс.Деньги" оценивалась в 2,4 млрд рублей. Тогда в "Яндексе" подчеркивали, что сервис продолжит работать в привычном режиме. В конце июля "Сбербанк" выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги" и стал единственным владельцем платежного сервиса. По данным системы "СПАРК", 21 июля доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы". Последняя компания является структурой "Сбербанка", который напрямую владеет оставшимися 75% "Яндекс.Денег".

23 июля "Яндекс" и "Сбербанк" полностью закрыли сделку по реструктуризации совместных предприятий. Тогда сообщалось, что "Яндекс" консолидировал 100% "Яндекс.Маркета", заплатив 39,6 млрд рублей.

О создании "русского Amazon" на базе "Яндекс.Маркета" "Яндекс" и "Сбербанк" договорились в августе 2017 года. Сбербанк обязался вложить в СП 30 млрд рублей, а стоимость совместного бизнеса партнеры оценили в 60 млрд рублей. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, а в мае компании запустили маркетплейс "Беру". В июле 2019 года в СМИ появились слухи о недовольстве обеих компаний этим партнерством, но в "Сбербанке" их не подтвердили.

В октябре 2018 года сообщалось, что "Сбербанк", владеющий золотой акцией "Яндекса", претендует не менее чем на 30%-ную долю в капитале "Яндекса" и на получение права вето по ключевым вопросам. Тогда обе стороны также опровергли информацию о возможном получении банком крупной доли "Яндекса". В конце прошлого года "Сбербанк" передал "Яндексу" золотую акцию в связи с изменением структуры управления "Яндекса".