Компания Apple на презентации новых устройств 13 октября, как и ожидалось, представила "умную" домашнюю колонку HomePod mini. Трансляция мероприятия, на котором также были представлены новые смартфоны iPhone, велась на YouTube-канале Apple.

HomePod mini представляет собой компактное устройство шарообразной формы, дизайн которого в соцсетях сравнили с горшком или декоративной свечой. В верхней части колонки расположен небольшой дисплей. HomePod mini оснащается процессором S5, который отвечает за качество звука. При размещении нескольких колонок в одном помещении устройства автоматически синхронизируют звучание, создавая стереозвучание, пишет The Verge.

Колонка поддерживает работу голосового помощника Siri, который может отвечать на различные вопросы пользователя и включать музыку через Apple Music. Также в компании представили функцию интерком, которая позволяет использовать колонки, размещенные в доме в качестве раций. Передаваемые через них сообщения также можно отправлять на iPhone, iPad и часы Apple Watch. Помимо этого, для каждого члена семьи Siri может предлагать персонализированный контент.

В Apple также пообещали, что в скором времени HomePod mini получит поддержку сторонних музыкальных сервисов. В этот список вошли сервисы Pandora, Amazon Music, и iHeartRadio, но не сервис Spotify, который обвиняет Apple в злоупотреблении рыночным положением и нарушением конкуренции.

Колонка HomePod mini появится в продаже 16 ноября, а оформить предзаказ на нее можно будет с 6 ноября. Стоимость устройства, которое выпускается в черной и белой расцветках составит 99 долларов США. Невысокая цена и поддержка сторонних сервисов должны помочь Apple укрепить свои позиции на рынке смарт-колонок - выпущенная компанией в 2018 году колонка HomePod не смогла составить конкуренцию более дешевым устройствам от Amazon и Google.