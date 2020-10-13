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Вечером 13 октября компания Apple проведет презентацию новых устройств, на которой, по слухам, будут представлены четыре смартфона линейки iPhone 12, а также "умная" колонка HomePod mini. Рендеры всех этих устройств за несколько часов до начала мероприятия опубликовал известный техноблогер Эван Бласс, специализирующийся на утечках о различных гаджетах.

Согласно последним данным, Apple покажет на презентации смартфоны iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. По слухам, 5,4-дюймовый iPhone 12 mini будет стоить от 699 долларов и будет доступен в черной, белой, красной, голубой и зеленой расцветках в версиях с памятью объемом от 64 до 256 ГБ. Также утверждается, что этот смартфон получит двойную основную камеру. Базовый iPhone 12 с дисплеем диагональю 6,1 дюйма будет стоить от 799 долларов. Он будет предлагаться в тех же расцветках и с теми же вариантами памяти, что и младшая модель. Ожидается, что смартфон получит и аналогичную двойную камеру.

Две старшие модели линейки получат обозначения iPhone 12 Pro и Pro Max, по аналогии с нынешним поколением iPhone. Стартовая цена смартфонов составит 999 и 1099 долларов соответственно, они будут выпускаться в золотистой, серебристой, серой и голубой расцветках. 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro получит тройную основную камеру с телефото модулем, обеспечивающим четырехкратный оптический зум, а в 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max этот модуль будет обеспечивать пятикратный зум. Также оба смартфона получат модули LIDAR для дополненной реальности и будут предлагаться с памятью объемом от 128 до 512 ГБ.

Все четыре новых смартфона Apple получат поддержку сетей 5G и дисплеи Super Retina XDR, которыми сейчас оснащаются только две топовые версии iPhone 11.

Как отмечает The Verge, опубликованные рендеры в целом подтверждают информацию о смартфонах из прежних утечек, хотя и не позволяют получить полное представление о дизайне устройств, поскольку демонстрируют только лицевую и заднюю поверхность смартфонов.

Также Бласс показал рендер колонки HomePod mini, которая напоминает небольшой горшок.