Вечером 13 октября компания Apple проведет презентацию новых устройств, на которой, по слухам, будут представлены четыре смартфона линейки iPhone 12, а также "умная" колонка HomePod mini. Рендеры всех этих устройств за несколько часов до начала мероприятия опубликовал известный техноблогер Эван Бласс, специализирующийся на утечках о различных гаджетах.

Согласно последним данным, Apple покажет на презентации смартфоны iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. По слухам, 5,4-дюймовый iPhone 12 mini будет стоить от 699 долларов и будет доступен в черной, белой, красной, голубой и зеленой расцветках в версиях с памятью объемом от 64 до 256 ГБ. Также утверждается, что этот смартфон получит двойную основную камеру. Базовый iPhone 12 с дисплеем диагональю 6,1 дюйма будет стоить от 799 долларов. Он будет предлагаться в тех же расцветках и с теми же вариантами памяти, что и младшая модель. Ожидается, что смартфон получит и аналогичную двойную камеру.

Две старшие модели линейки получат обозначения iPhone 12 Pro и Pro Max, по аналогии с нынешним поколением iPhone. Стартовая цена смартфонов составит 999 и 1099 долларов соответственно, они будут выпускаться в золотистой, серебристой, серой и голубой расцветках. 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro получит тройную основную камеру с телефото модулем, обеспечивающим четырехкратный оптический зум, а в 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max этот модуль будет обеспечивать пятикратный зум. Также оба смартфона получат модули LIDAR для дополненной реальности и будут предлагаться с памятью объемом от 128 до 512 ГБ.

Все четыре новых смартфона Apple получат поддержку сетей 5G и дисплеи Super Retina XDR, которыми сейчас оснащаются только две топовые версии iPhone 11.

Leaker Evan Blass has shared press images of the upcoming iPhone 12 and iPhone 12 Pro ahead of the #AppleEvent pic.twitter.com/SsqhzqFmfH— Apple Hub (@theapplehub) October 13, 2020

Как отмечает The Verge, опубликованные рендеры в целом подтверждают информацию о смартфонах из прежних утечек, хотя и не позволяют получить полное представление о дизайне устройств, поскольку демонстрируют только лицевую и заднюю поверхность смартфонов.

Также Бласс показал рендер колонки HomePod mini, которая напоминает небольшой горшок.