Новый экипаж Международной космической станции (МКС), который отправится на орбиту 14 октября на корабле "Союз МС-17" возьмет с собой оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранения

www.nasa.gov На МКС доставят оборудование для поиска места утечки воздуха

www.nasa.gov

Новый экипаж Международной космической станции (МКС), который отправится на орбиту 14 октября на корабле "Союз МС-17" возьмет с собой оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранения. Об этом сообщил командир корабля Сергей Рыжиков.

"Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место этой повышенной утечки... И также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить", - сказал Рыжиков на предстартовой онлайн-видеоконференции (цитата по РИА "Новости").

Вместе с Рыжиковым на МКС отправятся российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. "Союзу МС-17" предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит всего 3 часа 7 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе до начала апреля 2021 года.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

В настоящее время на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.