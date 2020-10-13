Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров IT-компании пожаловались в Минцифры на требования столичной мэрии о передаче данных сотрудников на "удаленке"

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Крупнейшие профильные IT-ассоциации - "Руссофт", АПКИТ и АРПП "Отечественный софт" - попросили главу Минцифры Максута Шадаева предложить мэрии Москвы пересмотреть требования к предоставлению информации о сотрудниках, переведенных на удаленную работу по требованию столичных властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо организаций, направленное Шадаеву.

Напомним, ранее столичные власти обязали работодателей отчитаться о переведенных на "удаленку" сотрудников, передав среди прочих данных номера их телефонов, машин и транспортных карт. Как утверждают в мэрии, эта информация нужна для оценки изменения пассажиропотока. Непредоставление данных о таких работников грозит штрафом. При этом из-за большой нагрузки сервис для передачи сведений, запущенный на сайте мэрии Москвы оказался недоступен для пользователей. На момент написания новости сервис также работал с перебоями

В письме Шадаеву говорится, что инициатива мэрии подразумевает передачу персональных данных граждан РФ, собирать и передавать которые без согласия их владельца неправомерно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, однако указ мэра Москвы к таким исключениям не относится.

"Как выполнение содержащихся в указе требований, так и неисполнение, ставит законопослушные компании в условия вынужденного и безальтернативного нарушения законодательства, что ведет к штрафам и приостановкам деятельности компаний", - считают авторы письма. Также в обращении отмечается, что компании и индивидуальные предприниматели не обладают данными о сотрудниках, которые требует предоставить мэрия. Наконец, в письме указано, что подавляющее большинство компаний среднего и малого бизнеса сознательно не хранят и не обрабатывают персональные или иные дополнительные данные, так как такая обработка "подразумевает выполнение довольно серьезных административно-технических требований регуляторов".

Для решения возникших проблем IT-компании попросили Максута Шадаева обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением исключить из перечня передаваемых сведений информацию о номере транспортного средства, личном мобильном телефоне, номерах карт "Тройка" и "Стрелка", номерах социальной карты и т.д. Также авторы письма предложили освободить работодателей, у которых не изменилась численность работников на "удаленке", от обязанности еженедельного предоставления отчетов.

В пресс-службе Минцифры подтвердили факт получения письма IT-компаний и признали, что сведения, запрашиваемые мэрией, можно отнести к персональным данным. Однако в ведомстве считают, что в данном случае сбор и передача данных без согласия граждан не нарушают законодательство.

Ранее директор некоммерческой организации "Информационная культура" Иван Бегтин отмечал, что собираемые московским правительством данные "фактически приравнивают его к ФСБ, ФСО или МВД" и выражал сомнения в том, что мэрия может "адекватно хранить информацию о гражданах".