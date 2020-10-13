На презентации новых устройств компания Apple официально представила линейку смартфонов iPhone 12, в которую, как и ожидалось, вошли четыре модели: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все новые смартфоны Apple получили поддержку сетей 5G и дисплеи Super Retina XDR с технологией HDR10. Трансляция мероприятия, которое прошло в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, велась на YouTube-канале компании.

За счет поддержки 5G в новых смартфонах Apple хочет добиться более высокой скорости скачивания и отправки данных, лучшей работы стриминга и онлайн-игр, более высокого разрешения при общении по видеосвязи и не только. Выступивший на презентации глава американского сотового оператора Verizon Ханс Вестберг пообещал, что в идеальных условиях скорость скачивания данных через 5G составит до 4 Гбит в секунду, а скорость выгрузки - 200 Мбит в секунду, пишет TJ. Однако в России в обозримой перспективе будущие владельцы новых iPhone не смогут пользоваться преимуществами 5G из-за отсутствия коммерческих сетей пятого поколения и туманных перспектив их развития.

iPhone 12 и iPhone 12 mini

Представленные первыми смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 mini отличаются только размерами: iPhone 12 mini оснащен 5,4-дюмовым экраном с разрешением 2340*1080 пикселей, а iPhone 12 получил 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 2532*1170 пикселей. Дисплеи покрыты стеклом под названием Ceramic Shield. Использование этого стекла делает телефон в четыре раза более устойчивым к повреждениям от падений, пишет Rozetked.

Дизайн новых смартфонов изменился, но в то же время выглядит знакомо: передняя и задняя панели покрыты плоским стеклом, а роль боковых граней играет алюминиевая рама, которая также используется в качестве антенны. Похожий облик имели смартфоны iPhone 4 и iPhone 5. Оба новых устройства выпускаются в черной, белой, красной, синей и светло-зеленой расцветках. В Apple также подчеркнули, что iPhone 12 имеет тот же размер дисплея, что и iPhone 11, но смартфон стал на 11% тоньше, на 15% компактнее и на 16% легче предшественника. Корпуса обоих устройств защищены от пыли и влаги по стандарту IP68.

Новые смартфоны оснащаются процессором A14 Bionic, на базе которого также работает представленный в сентябре планшет iPad Air. Чип, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу имеет шесть вычислительных ядер (четыре маломощных и два высокомощных), четырехъядерный графический чип, а также два разных сопроцессора для ускорения алгоритмов машинного обучения. Все это обеспечивает A14 Bionic заметно более высокую производительность по сравнению с чипами предыдущего поколения, изготовленными по 7-нм техпроцессу.

В iPhone 12, как и в iPhone 11, используется всего лишь две камеры: 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная. Несмотря на это, в Apple смогли улучшить ночную съемку с помощью установки дополнительных линз и увеличения диафрагмы до F/1.6 на основной камере. Кроме того, ночной режим теперь работает и на сверхширокоугольной и фронтальной камерах, пишет "Код Дурова". Фронтальная 12-Мп камера дополняется сенсорами системы распознавания лиц FaceID.

Next up: iPhone 12 Mini



All the same features as iPhone 12, just in a smaller body with a 5.4" display! pic.twitter.com/LLJkOGeqAX— Marques Brownlee (@MKBHD) October 13, 2020

Наконец, iPhone 12 и 12 mini получили поддержку беспроводной зарядки MagSafe с круговым набором магнитов для более точного позиционирования на зарядной плоскости Qi и подключения аксессуаров (они распознаются благодаря NFC), отмечает 3DNews. В Apple пообещали скорое появление большого количества чехлов для iPhone 12 с поддержкой MagSafe. Также магнитное крепление позволяет использовать множество других аксессуаров.

iPhone 12 mini станет доступен для предзаказа 6 ноября и выйдет на рынок 13 ноября. Смартфон будет стоить от 699 долларов, а в России его цена составит от 69 990 рублей за версию с 64 ГБ памяти до 84 990 рублей за версию с 256 ГБ. iPhone 12 можно будет предзаказать с 16 октября по цене от 799 долларов. В продаже он появится 23 октября, а в России его цена составит от 79 990 рублей до 94 990 рублей за аналогичные версии. При этом предзаказ на iPhone 12 mini в России также откроется с 6 ноября, а iPhone 12 можно будет предзаказать с 21 октября. В продаже на российском рынке смартфоны появится 13 ноября и 23 октября соответственно.

В ходе презентации в Apple также подтвердили появившиеся летом слухи: в комплект поставки новых смартфонов больше не будут включаться зарядные устройства и проводные наушники (в коробке будут только смартфон и кабель для подключения к ПК или зарядному устройству). В компании объяснили это заботой об окружающей среде, но, вероятно, этот шаг также позволит Apple сократить издержки.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Что же касается смартфонов iPhone 12 Pro и Pro Max, то эти аппараты стали наследникам представленных год назад iPhone 11 Pro и Pro Max, а главной особенностью этих устройств, отличающей их от младших моделей, стали продвинутые камеры. Внешний облик устройств сходен с обликом iPhone 12 (металлическая рама корпуса этих смартфонов выполнена из нержавеющей стали) и в смартфонах установлен тот же процессор A14 Bionic. Экран iPhone 12 Pro имеет диагональ 6,1 дюйма и разрешение 2532*1170 пикселей, а Pro Max оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2778*1284 пикселей. Это самый большой iPhone в истории Apple. Корпуса устройств также защищены от пыли и влаги по стандарту IP68, и смартфоны поддерживают технологию MagSafe.

iPhone 12 Pro и Pro Max, как и их предшественники, получили тройную основную камеру из 12-Мп модулей, которая дополняется датчиком LiDAR, предназначенным для определения расстояния до объектов с помощью инфракрасного луча. Благодаря этому сенсору камеры iPhone 12 Pro и Pro Max фокусируются быстрее и точнее при слабом освещении, что среди прочего позволяет снимать портреты в ночном режиме.

Набор камер iPhone 12 Pro включает широкоугольный модуль с диафрагмой F/1.6, сверхширокоугольный модуль с углом обзора в 120 градусов и телефото модуль с четырехкратным оптическим зумом (двойной зум на приближение и двойной - на отдаление). iPhone 12 Pro Max имеет тот же набор модулей, но в этой модели телефото модуль обеспечивает пятикратный зум (2,5-кратный на увеличение, двукратный - на уменьшение). Матрица камер новых смартфонов увеличилась на 47%, а оптическая стабилизация при съемке обеспечивается за счет ее сдвига по горизонтали и вертикали.

Также в Apple сообщили, что камеры iPhone 12 Pro и Pro Max впервые получили функцию съемки HDR-видео с частотой до 60 кадров в секунду. В компании утверждают, что это позволит добиться кинематографического качества видео без пост-обработки.

"Мы действительно раздвинули границы с iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max". #AppleEvent pic.twitter.com/jDkDAZAU2O— UseGadgetPro  (@UseGadgetPro) October 13, 2020

iPhone 12 Pro станет доступен для предзаказа 16 октября (в России - 21 октября) и выйдет на рынок 23 октября. Смартфон будет доступен в темно-серой, золотистой, серебристой и синей расцветках. Стоимость iPhone Pro в США составит от 999 долларов. В России он будет стоить от 99 990 рублей за версию со 128 ГБ памяти до 129 990 рублей за версию с 512 ГБ. iPhone 12 Pro Max можно будет предзаказать с 6 ноября по цене от 1099 долларов. В продаже он появится 13 ноября, а в России его цена составит от 109 990 рублей до 139 990 рублей за аналогичные версии.