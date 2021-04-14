ФАС проверит другие интернет-поисковики в рамках расследования дела о дискриминации в отношении "Яндекса"

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует действия Google и других поисковиков в рамках дела "Яндекса" о продвижении сервисов компании в поисковой выдаче в ущерб конкурентам. Об этом 14 апреля сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"В рамках рассмотрения дела в отношении ООО "Яндекс" ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных), функционирующих на территории РФ", - говорится в сообщении ведомства.

О заведенном против "Яндекса" деле, напомним, стало известно 13 апреля. ФАС завела дела после того, как компания в установленный срок (до 1 апреля) не исполнила требование ведомства прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в поисковой выдаче, занижая позиции аналогичных сервисов других компаний. "По мнению ФАС России, ООО "Яндекс" предоставляет сервисам группы "Яндекс" преимущественные возможности по продвижению (привлечению внимания пользователей) сервисов в поисковой системе "Яндекс". Такие действия могут приводить к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках. В рамках рассмотрения дела антимонопольный орган исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов группы ООО "Яндекс" в поисковой выдаче, а также оценит последствия, к которым привели (могли привести) такие практики", - заявили в ФАС.

В ведомстве добавили, что в случае установления факта нарушения и ограничения конкуренции компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке. Сообщение ФАС привело к падению акций Яндекса на Московской бирже примерно на 6,5%.

"Мы не согласны с обвинением в ограничении конкуренции и готовы отстаивать свою позицию. Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям. Свыше 30 тысяч компаний уже бесплатно используют нашу технологию обогащенных ответов. Более того, мы уже расширяем доступные технологии обогащенного ответа для наших партнеров", - сообщили накануне в пресс-службе "Яндекса".

ФАС выдала компании предписание устранить нарушения в феврале этого года. Антимонопольное ведомство также потребовало от "Яндекса" опубликовать условия доступа сервисов к инструментам продвижения в поиске и обеспечить равный доступ к ним для всех игроков рынка.

Решение ФАС было принято по итогам рассмотрения обращения конкурентов "Яндекса". В августе прошлого года онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление компанией "Яндекс" своим доминирующим положением на рынке интернет-поиска. Главная претензия сервисов к "Яндексу" была связана с так называемыми "колдунщиками" (так называются ответы на поисковые запросы, которые позволяют пользователям искать билеты, квартиры, объявления и т.д. без перехода на отдельную страницу). В них отображаются только сервисы "Яндекса", но не конкурентов компании из разных отраслей. Подавшие жалобу компании утверждали, что "колдунщики" обходят общие правила ранжирования в поиске, не показывают наиболее релевантные ответы и привлекают внимание пользователей.

В жалобе говорилось, что в результате конкуренты "Яндекса" теряют трафик и вынуждены тратить больше денег на продвижение. Подачу жалобы в ФАС в компаниях объяснили тем, что позиция "Яндекса" исключила "переговорный способ разрешения конфликта". Это не первая подобная жалоба на "Яндекс". В 2019 году на "колдунщики" пожаловался сервис "Кассир.ру", а ряд компаний, включая Avito, ЦИАН и ivi публично выразили претензии к поисковику.

Осенью 2019 года "Яндекс" представил новый рекламный формат, визуально напоминающий "колдунщики", но не все компании захотели с ним работать. В пресс-службе "Яндекса" называли новый формат мировым отраслевым стандартом, подчеркивая, что новые виджеты не имеют преимуществ перед органической выдачей и не закреплены в верхней части поисковой выдачи по умолчанию. В "Яндексе" также были готовы продолжить дискуссию с компаниями и рассчитывали, что сервисы "Яндекса" смогут рекламироваться на сайтах Avito, 2ГИС, ivi и т.д.

В феврале в "Яндексе" заявили, что не согласны с позицией ведомства. При этом в компании отметили, что некоторые требования ФАС уже реализованы в поисковике. "Исполнение всех перечисленных требований ухудшат качество поиска для пользователя, а значит - положение поиска "Яндекса" на рынке по сравнению с конкурентами", - отметили тогда в компании, подчеркнув, что предписание ФАС направлено только на одного игрока, хотя поисковая доля "Яндекса" на некоторых платформах составляет менее 50%.

"Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя. Никакой сервис "Яндекса" или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. Мы готовы ее аудировать и открыто про нее рассказывать", - отмечали в "Яндексе".