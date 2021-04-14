Правительство обсуждает создание приложения "Госдоки" для перевода документов граждан в электронный вид

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Рабочая группа "Национальная инновационная система", во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, обсуждает возможность создания в России приложения "Госдоки", которое позволит перевести многие используемые гражданами документы в электронный вид и отказаться от их бумажных версий. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на предусматривающий разработку приложения проект программы "Цифровой профиль гражданина".

В аппарате Чернышенко подтвердили факт обсуждения этого вопроса. О том, что вопрос разработки приложения стоит на повестке, сообщили и источник издания, близкий к Минцифры.

В проекте говорится, что приложение "Госдоки" может быть запущено в этом году, а к 2024 году оно позволит перевести в электронный вид 30 документов, включая полисы ОМС, водительские удостоверения, свидетельства ИНН и СНИЛС и другие документы, кроме паспорта (для перевода паспортов в электронный вид планируется создать отдельное приложение , а от их физических копий отказываться не будут).

Стоимость разработки приложения оценивается в 1,3 млрд рублей. 400 млн из этой сумму планируется выделить в этом году. Также авторы инициативы отмечают, что отказ от бумажных версий документов, включенных в "Госдоки" позволит сэкономить деньги на печати 5 млрд бумажных документов в год.

Напомним, власти давно рассматривают возможность перевода документов в электронный вид. Так, в ноябре 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил , что в 2021 году в России могут появиться цифровые двойники документов, которые граждане смогут использовать в качестве дубликата оригиналов.

"Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов", - сказал тогда Шадаев, отметив, что такая схема была испытана весной во время пандемии при помощи цифровых пропусков, которые граждане оформляли для выезда или выхода из дома во время карантина.