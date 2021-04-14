Instagram даст пользователям возможность скрывать или оставлять лайки под публикациями

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Фотосервис Instagram, принадлежащий Facebook, позволил пользователям самостоятельно включать и отключать сокрытие количества лайков под публикациями. Нововведение вступило в силу по всему миру 14 апреля.

Как пишет The Verge , новая функция, основанная на результатах эксперимента по сокрытию лайков для части аудитории, предусматривает три опции: пользователь может отключить показ лайков под своими публикациями, под всеми просматриваемыми публикациями или сохранить показ лайков.

"Некоторые пользователи действительно обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки "нравится", но другие все еще хотят их видеть и следить за тем, что популярно", - сообщили TJ в пресс-службе Facebook. Соцсеть проведет похожий эксперимент, но его детали пока не раскрываются. Ранее в Facebook также тестировали возможность сокрытия лайков и числа просмотров видеороликов.

Напомним, Instagram запустил систему сокрытия лайков в тестовом режиме для некоторых пользователей из Австралии, Бразилии, Канады, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии в июле 2019 года. Позднее в компании сообщили, что отзывы участников эксперимента из этих стран были положительными. В ноябре того же года эксперимент расширили на другие страны.

"Мы хотим, чтобы ваши друзья сосредоточились на фотографиях и видеороликах, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков им поставили", - объясняли в Instagram смысл сокрытия количества лайков. Проведенные ранее исследования показывали, что погоня за лайками может негативно сказываться на психическом состоянии пользователей соцсетей и приводить к депрессии.