SpaceX доставит на Луну ровер для поиска воды

VideoFromSpace / youtube.com

Компания Astrobotic Technology договорилась с компанией SpaceX об использовании ракеты-носителя Falcon Heavy для доставки к Луне аппарата VIPER, предназначенного для поиска воды на спутнике Земли. Об этом сообщается на сайте Space.com .

Astrobotic Technology разрабатывает луноход VIPER в рамках контракта с NASA, подписанного в 2019 году. Стоимость этого контракта составляет 433 млн долларов. Аппарат массой 430 килограммов будет оснащен нейтронным спектрометром, масс-спектрометром и инфракрасным спектрометром, а также метровым буром. Запустить аппарат к Луне планируется в 2023 году, а сесть он должен будет вблизи южного полюса Луны при помощи спускаемого модуля Griffin, который также разрабатывает Astrobotic Technology, пишет N+1 .

Соглашение со SpaceX предусматривает, что запуск аппарата будет стоить 90 млн долларов. Сверхтяжелая ракета SpaceX, которую ранее выбрали для вывода на лунную орбиту первых модулей станции Gateway, будет запущена с площадки LC-39A Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

План миссии рассчитан на 100 дней. За это время VIPER должен составить карту распределения и концентрации водяного льда в районе южного полюса Луны. Данные, которые соберет ровер помогут при подготовке будущих пилотируемых миссий к Луне.

Напомним, на прошлой неделе госкорпорация Роскосмос опубликовала видеоролик, посвященный подготовке миссии "Луна-25". Запуск ракеты с исследовательским аппаратом этой миссии сейчас запланирован на октябрь этого года.

Предполагается, что в рамках своей миссии российский аппарат проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны. Он станет первым космическим аппаратом, который проведет исследования в полярной области спутника Земли. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны составляет не менее одного земного года.

Аппарат получил восемь камер и девять научных приборов, включая детектор нейтронов и гамма-лучей, нейтронный детектор для изучения присутствия водорода в подповерхностных слоях, прибор для анализа образцов грунта, манипулятор для забора лунного реголита ковшом, прибор для изучения лунной экзосферы, прибор для изучения пылевых частиц, коллимированный гамма-спектрометр и нейтронный спектрометр.