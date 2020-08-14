FREEMAN83 / DepositPhotos Apple и Google удалили из своих магазинов игру Fortnite за нарушение правил

FREEMAN83 / DepositPhotos

Конфликт между разработчиками приложений и компаниями Apple и Google, вызванный недовольством создателей программ по поводу высоких комиссий, которые они вынуждены платить магазинам App Store и Google Play, вышел на новый виток. Вечером 13 августа из обоих магазинов была удалена популярная игра Fortnite, поскольку разработавшая ее студия Epic Games решила обойти требование об отчислениях за внутриигровые платежи.

"Сегодня Epic Games предприняла неудачную попытку нарушить правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам и созданы для обеспечения безопасности магазина для наших пользователей. В результате их приложение Fortnite удалили из магазина", - заявили в Apple, уточнив, что разработчики игры активировали в приложении скрытую функцию после того, как обновленная версия Fortnite прошла модерацию. Речь идет об активации возможности прямых платежей в игре в обход App Store.

"Epic безоговорочно согласилась с правилами App Store и мы рады, что они преуспели в App Store. Тот факт, что их бизнес-интересы теперь заставляют их продвигать особые условия не меняет тот факт, что правила создают равные условия для всех разработчиков и делают магазин безопасным для пользователей", - добавили в Apple, выразив готовность помочь Epic Games исправить нарушения, чтобы вернуть Fortnite в App Store.

В ответ на действия Apple Epic Games подала на компанию иск в суд с обвинениями в антимонопольных нарушениях, пишет TJ. Кроме того, студия опубликовала пародию на известную рекламу Apple, снятую режиссером Ридли Скоттом. Если в оригинальном ролике высмеивался монополизм IBM, то теперь речь идет о монополии Apple.

Через некоторое время Fortnite также удалили из магазина приложений Google Play (в Android-версии Fortnite была активирована та же скрытая функция прямых платежей). В Google заявили, что это произошло из-за нарушения правил магазина: Epic Games не уплатила сервисный сбор за встроенные в приложение покупки. При этом в Google выразили надежду на возвращение игры в магазин после переговоров с разработчиками Fortnite.

В ответ Epic Games подала в суд иск и к Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

Как отмечает The Verge, у пользователей Android-устройств по-прежнему есть возможность скачать Fortnite из некоторых сторонних магазинов приложений или с сайта разработчиков, тогда как владельцы iPhone установить игру до ее возвращения в App Store не смогут.