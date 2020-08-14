Moscow-Live.ru Операторы фиксированной связи пожаловались в Роскомнадзор на "большую четверку"

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Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС, включает около 20 операторов фиксированной связи в регионах) обратилась в Роскомнадзор и Россвязь с просьбой включить компании "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и Tele2) в реестр существенных операторов.

В обращении АОТС говорится, что операторы "четверки" намеренно завышают оптовую цену на пропуск голосового трафика для мелких операторов, которые закупают его при звонках абонентов с телефонов фиксированной связи на мобильные. Если для абонентов операторов "большой четверки" минута голосовой связи стоит в среднем 80 копеек, то на оптовом межоператорском рынке цена минуты может достигать 1,89 рубля. Если операторов "четверки" включат в реестр, где уже числятся другие крупные операторы, это позволит государству регулировать тарифы, пишет "Коммерсант".

В АОТС также напомнили, что включить ту или иную компанию в реестр существенных операторов можно на двух основаниях. Речь идет о возможности пропуска оператором не менее 25% трафика в России и аффилированности с других существенным оператором. На первом основании в реестр можно включить МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон", а на втором - Tele2 (оператор принадлежит включенному в реестр "Ростелекому").

По словам советника гендиректора компании МТТ Евгения Чечельницкого, в сложившейся ситуации мелкие игроки вынуждены покидать рынок. "Мы постоянно сталкиваемся с тем, что к нашим абонентам приходят крупные операторы и предлагают перейти к ним, поскольку звонок на сеть оператора из "четверки" будет стоить им 0,8 рубля в минуту и ниже, и абоненты уходят", - сказал он. Общие затраты операторов фиксированной связи на услуги "четверки" по пропуску трафика он оценил примерно в 20 млрд рублей в год.

В МТС и Tele2 не ответили на запросы издания. Представитель "МегаФона" заявил, что компания предоставляет другим операторам доступ к своей сети на недискриминационной основе. В "ВымпелКоме" сообщили, что компания выступает против государственного регулирования и считает нужным в принципе отменить институт существенного оператора.

Мнения юристов об этой ситуации разделились. Так, старший юрист практики M&A компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Артем Константинов считает, что каждый из операторов "большой четверки" действует самостоятельно, и доказать их сговор на установление повышенных тарифов будет непросто. В то же время партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов напомнил, что реестр существенных операторов создали в 2005 году, и тогда он не касался деятельности крупных сотовых операторов. Обращение АОТС может инициировать анализ того, вышла ли деятельность "большой четверки" за рамки подвижной связи, в том числе за счет бизнеса на оптовом межсетевом рынке.