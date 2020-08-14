Полиция Оренбургской области завершила расследование дела по факту хищений бывшим сотрудником неназванного сотового оператора денег с банковских счетов абонентов. Об этом сообщается на сайте Управления МВД по Оренбургской области.

"По версии следствия, работник телекоммуникационной компании скопировал идентификационные коды сим-карт абонентов одного из операторов мобильной связи. После увольнения, не имея постоянного заработка и обладая специальными познаниями в сфере IT-технологий, он отправлял сообщения на единый номер обслуживания клиентов одного из банков. В случае привязки банковской карты к телефону переводил денежные средства граждан на подконтрольные ему счета, а затем конвертировал их в криптовалюту", - говорится в сообщении.

В общей сложности от действий злоумышленника пострадали 124 человека, а нанесенный им ущерб превысил миллион рублей. Как долго преступник занимался хищениями, в МВД не уточнили.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, направлено в Дзержинский районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.

Как напоминает CNews, нарушение статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. За то же преступление, совершенное в крупном размере, полагается штраф 200 тыс. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Если статья была нарушена преступником с использованием своего служебного положения, то такой проступок наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Более жесткая форма наказания - лишение свободы до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За нарушение ст. 158 УК РФ ("Кража") экс-сотрудника оператора связи могут лишить свободы на срок до десяти лет.