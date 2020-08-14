MAKinteract / youtube.com В Южной Корее создали принтер для печати электроники на коже

MAKinteract / youtube.com

Группа инженеров из Корейского института передовых технологий разработала компактный носимый 3D-принтер для печати гибкой электроники на коже. Видеоролик, демонстрирующий возможности устройства, был опубликован на YouTube.

Как пишет N+1, принтер состоит из рамы, которая ставится на кожу и прижимается плотно к телу двумя ремнями, а над рамой расположен механизм, который двигает печатающую головку в двух направлениях. Головка же представляет собой шприц с проводящим гибким материалом. Линейный мотор выдавливает вещество из шприца на кожу.

Перед печатью схему можно отредактировать в специальной программе, а перед началом процесса на кожу нужно нанести изолирующий прозрачный слой, после чего принтер нанесет на него дорожки схемы, которые затем потребуется соединить с электродами, ведущими к считывающей электронике. Судя по ролику, схемы можно наносить на разные части тела, используя их в качестве датчиков движения, прикосновений или для управления внешними устройствами.

Напомним, в апреле сообщалось, что инженеры из Массачусетского технологического института разработала метод, позволяющий создавать на стенах и других поверхностях активные интерфейсы для управления различными устройствами.

Суть метода состоит в том, что он позволяет напылять электрические интерфейсы, подстраивая их облик под конкретную задачу и выбранную поверхность. Для этого исследователи разработали специальный плагин для 3D-редактора Blender, в котором можно сперва создать трехмерную модель объекта для нанесения интерфейса, а затем выбрать нужные элементы, включая датчики прикосновения, проводящие дорожки, светящиеся области и т.д. После проектирования электрической схемы интерфейса в плагине можно создать и его визуальную часть из обычной краски.