Планы властей США запретить китайский мессенджер WeChat небезосновательно вызывают опасения у Apple и целого ряда крупных американских компаний. Об этом свидетельствуют данные масштабного опроса китайских пользователей.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указы о борьбе с угрозой TikTok и угрозой многофункционального китайского сервиса WeChat. Вступающие в силу 20 сентября указы вводят запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok и WeChat, и если спасти TikTok может покупка сервиса Microsoft или другой компанией, то ситуация с WeChat вызывает больше вопросов.

В связи с этим Apple, Ford, Walmart, Disney и другие компании обратились в Белый дом за разъяснениями последствий вступления указа о запрете WeChat в силу. Компании считают формулировки документа слишком размытыми и беспокоятся о том, что решение властей США негативно повлияет на их бизнес. Так, Apple, в случае вступления указа в силу в текущей версии, вынуждена будет удалить WeChat из магазина App Store.

Популярный мессенджер насчитывает свыше 1 млрд пользователей и является главным мобильным приложением в Китае. WeChat позволяет не только обмениваться сообщениями, но и совершать покупки и денежные переводы.

Опрос, проведенный в китайской соцсети Weibo среди 1,2 млн пользователей, показал, что 95% владельцев iPhone перейдут на другие смартфоны, если не смогут пользоваться WeChat на устройстве Apple, пишет 9to5mac. По словам жителя Гонконга Кенни Ю, без WeChat iPhone превратятся в дорогостоящий электронный мусор.

По оценке известного аналитика Минг-Чи Куо, невозможность установки WeChat на iPhone может привести к падению глобальных продаж смартфонов Apple на 30%, поскольку китайский рынок является одним из ключевых для компании из Купертино.