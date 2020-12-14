Утром 14 декабря госкорпорация Роскосмос успешно осуществила испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", который стал вторым по счету для этой ракеты - первый полет "Ангара-А5" совершила в конце 2014 года. Изначально запуск был назначен на 28 ноября, но его отложили по техническим причинам: источники сообщали, что во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, ракета-носитель была запущена в 8 часов 50 минут по московскому времени с космодром Плесецк. В расчетное время (через 12 минут 28 секунд после старта) орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляется за счет разгонного блока. Макет массой 2,4 тонны должен быть выведен на геостационарную орбиту.

С космодрома #Плесецк в 08:50 мск произведен пуск ракеты-носителя #Ангара-А5 ????



Через 12,5 мин орбитальный блок штатно отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляется двигателями разгонного блока "Бриз-М" - https://t.co/nnMWLh9vHY pic.twitter.com/apLyawITDi— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 14, 2020

Свою радость по поводу успешно запуска выразил и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Судя по его лаконичному комментарию, Рогозин не до конца верил в успех запуска.

Следующий запуск "Ангары-А5" пока что запланирован на 2021 год.

Напомним, "Ангара" представляет собой семейство модульных ракет, использующих в качестве топлива кислород и керосин. Семейство, разработка которого ведется с 90-х годов прошлого века, включает носители легкого класса "Ангара-1.1" и "Ангара-1.2", среднего - "Ангара-А3", тяжелого - "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Первый пуск ракеты "Ангара-1.2" с макетом спутника состоялся с космодрома Плесецк в июле 2014 года по суборбитальной траектории. В декабре 2014 года с Плесецка был осуществлен первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

Что же касается коммерческих пусков "Ангары", то ранее сообщалось, что коммерческий заказ есть только на одну легкую ракету "Ангара-1.2" - она заказана Южной Кореей и должна отправиться на орбиту со спутником Kompsat-6 в конце 2021 года.

В феврале 2020 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что российские ракеты-носители "Ангара" остаются слишком дорогими для коммерческих пусков, и именно этим объясняется отсутствие спроса на запуски спутников при помощи этих ракет. "Основной вопрос, почему плохо продвигается "Ангара" на рынок: мы должны отработать технологию и снизить стоимость машины, после этого машину можно выставлять на рынок", - сказал Варочко.

В апреле 2019 года стало известно, что в Роскосмосе отказались от разработки проекта ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3". "Ангара-А3" - ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту - те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой "Ангаре", - заявил тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, уточнив, что российским предприятиям не нужно дублировать работу друг друга.