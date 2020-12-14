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Роскосмос

Утром 14 декабря госкорпорация Роскосмос успешно осуществила испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", который стал вторым по счету для этой ракеты - первый полет "Ангара-А5" совершила в конце 2014 года. Изначально запуск был назначен на 28 ноября, но его отложили по техническим причинам: источники сообщали, что во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, ракета-носитель была запущена в 8 часов 50 минут по московскому времени с космодром Плесецк. В расчетное время (через 12 минут 28 секунд после старта) орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и макета космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляется за счет разгонного блока. Макет массой 2,4 тонны должен быть выведен на геостационарную орбиту.

Свою радость по поводу успешно запуска выразил и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Судя по его лаконичному комментарию, Рогозин не до конца верил в успех запуска.

Следующий запуск "Ангары-А5" пока что запланирован на 2021 год.

Напомним, "Ангара" представляет собой семейство модульных ракет, использующих в качестве топлива кислород и керосин. Семейство, разработка которого ведется с 90-х годов прошлого века, включает носители легкого класса "Ангара-1.1" и "Ангара-1.2", среднего - "Ангара-А3", тяжелого - "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая), а также повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Первый пуск ракеты "Ангара-1.2" с макетом спутника состоялся с космодрома Плесецк в июле 2014 года по суборбитальной траектории. В декабре 2014 года с Плесецка был осуществлен первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту.

Что же касается коммерческих пусков "Ангары", то ранее сообщалось, что коммерческий заказ есть только на одну легкую ракету "Ангара-1.2" - она заказана Южной Кореей и должна отправиться на орбиту со спутником Kompsat-6 в конце 2021 года.

В феврале 2020 года гендиректор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что российские ракеты-носители "Ангара" остаются слишком дорогими для коммерческих пусков, и именно этим объясняется отсутствие спроса на запуски спутников при помощи этих ракет. "Основной вопрос, почему плохо продвигается "Ангара" на рынок: мы должны отработать технологию и снизить стоимость машины, после этого машину можно выставлять на рынок", - сказал Варочко.

В апреле 2019 года стало известно, что в Роскосмосе отказались от разработки проекта ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3". "Ангара-А3" - ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту - те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой "Ангаре", - заявил тогда глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, уточнив, что российским предприятиям не нужно дублировать работу друг друга.