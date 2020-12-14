 

Стоп-кадр видео CGTN / Youtube.com

Орбитальный модуль китайского космического аппарата "Чанъэ-5", запущенного 24 ноября, отправился в обратный путь к Земле с лунной орбиты. На его борту находится капсула с образцами грунта, собранными на Луне. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Напомним, "Чанъэ-5" включает в себя четыре модуля: орбитальный, посадочный и возвращаемый модуль, а также капсулу для образцов грунта. После выхода на лунную орбиту модули отделились друг от друга (орбитальный модуль и капсула для образцов остались на орбите), а возвращаемый и спускаемый модуль, оснащенный камерами, научной аппаратурой, буром и манипулятором для взятия грунта, совершили посадку вблизи вулкана Пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны.

После этого посадочный модуль развернул солнечные панели и систему отбора проб. Работы по сбору образцов грунта, общая масса которых составляет около двух килограммов, их упаковке и перемещению во взлетный модуль заняли 19 часов. Помимо забора грунта посадочный модуль проводил исследования морфологии и состава поверхности Луны.

3 декабря возвращаемый модуль взлетел с поверхности спутника и через несколько минут вышел на лунную орбиту. 5 декабря он успешно состыковался с орбитальным модулем и разместил собранные образцы в капсуле, а затем отстыковался от него, а через некоторое время был сведен с орбиты и разбился о поверхность Луны. Следующие несколько дней орбитальный модуль "Чанъэ-5" дожидался "окна" для полета к Земле, который начался 13 декабря. Ожидается, что этот полет займет 112 часов, и капсула с образцами упадет на Землю на территории Внутренней Монголии 17 декабря.

Предполагается, что аппарат смог собрать образцы грунта возрастом всего 1,2 млрд лет, что намного моложе образцов, доставленных на Землю ранее. Их изучение позволит узнать больше об эволюции и происхождении Луны и Земли.

В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. При этом в последний раз лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году.

В прошлом году свои посадочные модули на Луну отправили частная израильская компания SpaceIL и Индия. Оба аппарата потерпели крушение при посадке. Успех сопутствовал лишь китайскому аппарату "Чанъэ-4", который совершил посадку на обратной стороне Луны.