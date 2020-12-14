Орбитальный модуль китайского космического аппарата "Чанъэ-5", запущенного 24 ноября, отправился в обратный путь к Земле с лунной орбиты. На его борту находится капсула с образцами грунта, собранными на Луне. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Напомним, "Чанъэ-5" включает в себя четыре модуля: орбитальный, посадочный и возвращаемый модуль, а также капсулу для образцов грунта. После выхода на лунную орбиту модули отделились друг от друга (орбитальный модуль и капсула для образцов остались на орбите), а возвращаемый и спускаемый модуль, оснащенный камерами, научной аппаратурой, буром и манипулятором для взятия грунта, совершили посадку вблизи вулкана Пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны.

После этого посадочный модуль развернул солнечные панели и систему отбора проб. Работы по сбору образцов грунта, общая масса которых составляет около двух килограммов, их упаковке и перемещению во взлетный модуль заняли 19 часов. Помимо забора грунта посадочный модуль проводил исследования морфологии и состава поверхности Луны.

3 декабря возвращаемый модуль взлетел с поверхности спутника и через несколько минут вышел на лунную орбиту. 5 декабря он успешно состыковался с орбитальным модулем и разместил собранные образцы в капсуле, а затем отстыковался от него, а через некоторое время был сведен с орбиты и разбился о поверхность Луны. Следующие несколько дней орбитальный модуль "Чанъэ-5" дожидался "окна" для полета к Земле, который начался 13 декабря. Ожидается, что этот полет займет 112 часов, и капсула с образцами упадет на Землю на территории Внутренней Монголии 17 декабря.

The Chang'e-5 orbiter is on its way back to Earth, bringing the samples in the attached resume reentry capsule. The spacecraft started a burn with its 4 x 150N engines at 01:51 UTC, lasting for 22 minutes. Arrival at Earth on December 17. pic.twitter.com/lUnlkJh7Cx— Andrew Jones (@AJ_FI) December 13, 2020

Предполагается, что аппарат смог собрать образцы грунта возрастом всего 1,2 млрд лет, что намного моложе образцов, доставленных на Землю ранее. Их изучение позволит узнать больше об эволюции и происхождении Луны и Земли.

В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. При этом в последний раз лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году.

В прошлом году свои посадочные модули на Луну отправили частная израильская компания SpaceIL и Индия. Оба аппарата потерпели крушение при посадке. Успех сопутствовал лишь китайскому аппарату "Чанъэ-4", который совершил посадку на обратной стороне Луны.