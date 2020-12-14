Причиной масштабного сбоя, произошедшего в работе видеохостинга YouTube и практически всех популярных сервисов Google 14 декабря, стали неполадки с системой аутентификации пользователей. Об этом сообщил РБК представитель Google.

"Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации - сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок", - рассказал он.

Представитель компании также принес извинения всем пользователям, которых затронул сбой, и подчеркнул, что в Google работают над тем, чтобы подобная проблема не возникла в будущем.

Напомним, пользователи по всему миру начали массово жаловаться на недоступность YouTube, Gmail, Google Drive и других сервисов около 15 часов по московскому времени. Примерно через полчаса сервисы начали постепенно возобновлять работу. При этом отмечалось, что YouTube частично работал, если пользователи открывали его, не заходя в аккаунт Google.

Напомним, предыдущий крупный сбой в работе YouTube произошел в середине ноября. Тогда неполадки устранили за два часа.