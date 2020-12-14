Srinivas A / YouTube.com Недовольные сокращением зарплаты рабочие разгромили фабрику по производству iPhone в Индии

Srinivas A / YouTube.com

Рабочие фабрики по производству смартфонов iPhone, расположенной в индийском Бангалоре (штат Карнатака), устроили забастовку и частично разгромили предприятие из-за сокращения зарплаты.

Как уточняет The Verge, речь идет о заводе тайваньской компании Wistron (подрядчик Apple), который был открыт в этом году. На нем собираются сравнительно недорогие смартфоны iPhone SE. Забастовка вспыхнула в субботу, 12 декабря, во время прихода новой смены рабочих. Возмущенные снижением зарплаты рабочие разгромили офисы и оборудование фабрики, а затем вышли на улицу, где перевернули и сожгли несколько машин. В общей сложности в забастовке участвовали около 2 тыс. человек.

Издание Times of India опубликовало в Twitter небольшое видео, снятое одним из участников акции.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020

Как передает РИА "Новости", после беспорядков полиция задержала более 130 человек. Местные власти осудили произошедшее и заявили, что против нарушителей порядка будут приняты строгие меры.

Напомним, Apple начала выпускать iPhone в Индии в 2017 году. При этом из-за высокой по местным меркам цены на долю смартфонов компании приходится около 1% всего рынка смартфонов Индии.