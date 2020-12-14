Oppo Компания Oppo показала концепт смартфона со складывающимся в трех местах дисплеем

Oppo

Китайская компания Oppo в сотрудничестве с японским дизайнерским бюро Nendo создала концепт смартфона с гибким дисплеем, который складывается в трех местах. Подробности об этом проекте сообщаются на сайте Oppo.

В полностью сложенном виде концепт под названием Slide-phone сопоставим по размерам с кредитной картой. Одним движением большого пальца владелец может открыть часть дисплея устройства, на которой отображаются часы, различные уведомления и панель управления музыкальным плеером. Следующее движение открывает дополнительный участок дисплея и позволяет использовать встроенную камеру в режиме съемки селфи.

Today, we're showcasing two new design concepts produced in collaboration with leading Japanese design studio, nendo.



First, is the ‘slide-phone', which features a triple-hinge foldable screen system. #OPPOxnendo pic.twitter.com/r6YNrc2EmP— OPPO (@oppo) December 14, 2020

Наконец, смартфон можно разложить полностью, превратив его в устройство с вытянутым прямоугольным дисплеем диагональю 7 дюймов, сообщается на сайте Nendo. Также в корпусе предусмотрено отделение для специального стилуса. В полностью разложенном виде смартфон можно среди прочего использовать для игр - на боковых частях дисплея при этом отображаются кнопки для управления игрой. Также на большом экране можно одновременно открыть несколько приложений.

Информация о технических характеристиках концептуального смартфона, а также о возможных сроках появления на рынке его коммерческий версии не раскрывается.

Напомним, в середине ноября Oppo показала прототип смартфона с растягивающимся дисплеем. Устройство под названием Oppo X 2021 представляет собой смартфон с OLED-дисплеем, диагональ которого составляет 6,7 дюйма в свернутом состоянии и может быть увеличена до 7,4 дюйма за счет разворачивания - в результате работы специального механизма, раздвигающего корпус, экран из прямоугольного становится почти квадратным. В Oppo считают, что увеличенный дисплей пригодится при просмотре кино или для игр.