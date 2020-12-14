Популярный порносайт Pornhub удалил свыше 10 млн видеороликов, загруженных пользователями, которые не прошли процедуру верификации. На такой шаг компания пошла из-за опубликованной в газете The New York Times статьи, в которой говорилось, что ролики с некоторыми девушками размещались на Pornhub без их согласия, а после удаления этих видео с сайта их копии продолжали распространяться в Сети. Кроме того, в статье отмечалось, что на Pornhub размещаются ролики с несовершеннолетними и сцены насилия.

На прошлой неделе администрация сайта объявила об ужесточении правил модерации. В сообщении говорилось, что теперь Pornhub будет принимать видео только от верифицированных пользователей - речь идет о любительских роликах, которые можно загружать на сайт. Кроме того, порносайт запретил скачивать видео с сайта, сделав исключение только для платных загрузок по Модельной программе.

В результате беспрецедентной чистки база Pornhub сократилась с 13,5 млн до примерно 3 млн роликов (количество роликов, указанное в поисковой строке сайта, периодически меняется), но не исключено, что часть удаленных видео вернется на сайт после проверки. В блоге Pornhub уточняется, что на сайте были оставлены только ролики, загруженные проверенными партнерами и участниками Модельной программы. В связи с этим в компании отметили, что таким уровнем модерации загружаемого контента не могут похвастать другие платформы, включая Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat и Twitter. Также в сообщении отмечается, что правозащитники находят в Facebook в сотни тысяч раз больше контента со сценами насилия над детьми по сравнению с Pornhub.

В сообщении также утверждается, что нынешняя кампанию против Pornhub была инициирована организациями National Center on Sexual Exploitation и Exodus Cry/TraffickingHub, которые, по мнению администрации Pornhub, ведут борьбу не с нелегальным контентом, а с порнографической отраслью в целом.

Напомним, на прошлой неделе платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на Pornhub. После публикации статьи в NYT обе компании начали собственные расследования, которые подтвердили факты размещения на сайте незаконного контента. В Mastercard тогда сообщили, что ведут расследования и в отношении ряда других сайтов.