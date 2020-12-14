monticello / DepositPhotos В работе YouTube и сервисов Google произошел глобальный сбой

monticello / DepositPhotos

14 декабря в работе видеохостинга YouTube (принадлежит Google) и всех сервисов Google произошел глобальный сбой.

На проблемы с YouTube, почтовым сервисом Gmail, сервисом Google Drive и другими сервисами Google пользователи начали массово жаловаться около 15 часов по московскому времени. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сайтов и сервисов, проблемы с YouTube наблюдаются в России, Европе, США, странах Азии и других регионах. То же можно сказать и сервисах Google: по данным самой компании на 15 часов 30 минут все они не работали. При этом сбой не затронул интернет-поисковик Google.

Чуть позже стало известно, что YouTube частично работает, если открыть его, не заходя в аккаунт Google. Сбой также отразился на работе умных домашних устройств, привязанных к сервису Google Assistant, пишет The Verge.

Based on the status report of @downdetector

, Youtube, Gmail, Google Drive, and Google search engine are down in various parts of the world. #YouTubeDOWN



Screenshot from https://t.co/OStACu2zSS pic.twitter.com/PWqa54INfH— The Lookout PH (@TheLookoutph) December 14, 2020

В Google не прокомментировали ситуацию. В поддержке YouTube сообщили, что знают о проблемах и разбираются в их причинах. после 15 часов 30 минут YouTube и остальные сервисы начали постепенно возвращаться к нормальной работе.

Напомним, предыдущий крупный сбой в работе YouTube произошел в середине ноября. Тогда неполадки устранили за два часа.