В ночь на 14 января грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, запущенный в начале декабря к Международной космической станции (МКС), вернулся на Землю.

Напомним, корабль отстыковался от МКС 12 января. Затем он совершил ряд маневров, сошел с орбиты, вошел в атмосферу и мягко приводнился в Атлантическом океане, недалеко от побережья Флориды, при помощи парашютов. Как и предполагалось, корабль вернулся на Землю в 4 часа 27 минут по Москве 14 января.

Splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX's 21st @Space_Station resupply mission and the first return of a cargo resupply spacecraft off the coast of Florida — SpaceX (@SpaceX) January 14, 2021

Корабль SpaceX доставил на Землю свыше 2,3 тонны различных грузов, включая материалы проведенных на станции научных экспериментов, сообщили в NASA. В частности, речь идет об эксперименте по изучению воздействия невесомости на сердечные ткани на примере искусственных тканей, созданных при помощи 3D-печати, и эксперименте на живых мышах по изучению воздействия космических полетов на глазные вены, артерии и сетчатку.

Вскоре после возвращения корабля материалы экспериментов были доставлены в Космический центр Кеннеди во Флориде для дальнейшего изучения.

Space station➡️Dragon capsule➡️Boat➡️Helicopter➡️@NASAKennedy



After a journey from Earth's orbiting laboratory, the @Space_Station, time-critical science has touched down on land at Kennedy Space Center! pic.twitter.com/QNoc9OA0fO — ISS Research (@ISS_Research) January 14, 2021

Это была первая миссия, в которой использовался существенно обновленный грузовой корабль Dragon. Он был создан на основе пилотируемого корабля Crew Dragon, который, в свою очередь, базируется на грузовом Dragon первого поколения, но существенно отличается от прародителя. В настоящее время Dragon является единственным многоразовым грузовым космическим кораблем в мире, который может использоваться как для доставки, так и для возвращения грузов с орбиты.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японский астронавт Соити Ногути.

Запуск следующего грузового корабля Dragon к МКС запланирован на май 2021 года. Третий по счету и второй регулярный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на борту намечен на конец марта этого года.