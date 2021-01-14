Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных сайтов почтовый сервис Dropmail, позволяющий создавать временный почтовый ящик для анонимной регистрации на различных сервисах. На этом обратили внимание в "Роскомсвободе" .

Уточняется, что сервис был заблокирован в рамках борьбы с рассылкой писем о ложных минированиях различных объектов в России. При этом управляющий Dropmail написал , что не получал уведомлений о блокировке и уточнил, что сервис позволяет только принимать письма, но не рассылать их. Он добавил, что не может обжаловать решение о блокировке в суде, поскольку находится за пределами России, но сообщил, что отправил письмо со своей позицией в Роскомнадзор.

В качестве временного решения, позволяющего сохранить доступность Dropmail, владелец сервиса создал зеркало для русскоязычной версии и добавил еще один IP-адрес.

"Тема с письмами о ложных минированиях - порядком утомившая безграмотная чушь. Если силовикам надоело реагировать на анонимные письма/сообщения, то надо просто перестать на них реагировать. Единичная блокировка почтовых сервисов не решит проблему анонимок ни с какой точки зрения. Однако этот активный акт профанации (подписываемый Генеральным прокурором России или его заместителем) продолжается по сей день", - прокомментировал новость о блокировке сервиса IT-эксперт Филипп Кулин.