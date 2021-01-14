Мэрия Москвы может отказаться от проекта по отслеживанию перемещений горожан из-за обновлений Android и iOS

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Столичные власти могут отказаться от проекта по созданию системы отслеживания пассажиропотока при помощи MAC-адресов смартфонов граждан из-за недавних обновлений операционных систем iOS и Android. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в мэрии, знакомый с деталями проекта.

Напомним, речь идет о закупке на 152,9 млн рублей, проведенной Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы осенью прошлого года. Из материалов следовало, что подрядчик должен установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов, которые при помощи специализированного софта будут собирать MAC-адреса с Bluetooth- и Wi-Fi-устройств, находящихся в радиусе 50 метров. Предполагалось, что система будет формировать отчеты по движению человека за день, неделю, месяц и год. Также отмечалось, что система будет работать в связке с камерами видеонаблюдения, которые тоже передают данные о количестве пассажиров. Собранная информация должна была передаваться в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

В пресс-службе ЦОДД тогда отмечали, что техническое задание было подготовлено с учетом опыта Берлина, Лондона и Сингапура, а план не предусматривает получение персонифицированных данных. Система нужна, чтобы "максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта", говорили в ведомстве.

"Проблема в том, что в последних обновлениях Android и iOS предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов, поэтому получить уникальные адреса телефонов явно не получится. Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут", - рассказал собеседник "Коммерсанта". При этом в ЦОДД сообщили, что не знают о возможном закрытии проекта.

Из материалов закупки следовало, что у подрядчика есть полгода на выполнение контракта, но, судя по актам приемки, компания "Информационные технологии будущего", выигравшая конкурс, уже 24 декабря 2020 года смонтировала все необходимые АПК и получила 62,8 млн рублей за выполнение первого этапа работ. При этом эксперты отмечают, что версии iOS и Android с функцией обновления MAC-адресов появились еще в сентябре прошлого года.

"С одной стороны, если конкурс был объявлен до того, как стало известно о грядущих обновлениях и что закупаемое решение окажется бесполезным, коллегам из мэрии можно только посочувствовать: технологическая революция намного быстрее бюрократии. С другой же, если тем, кто проводил закупку, изначально было ясно, что технология устареет, то потраченные средства являются прямым ущербом бюджету", - считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Как пояснил директор по развитию компании "Сипиэйхаб" Леонид Румянцев, MAC-адреса важны для таргетирования рекламы на определенную аудиторию. "В 2020 году крупные производители смартфонов пришли к осознанию того, что они сами могут с помощью этих технологий привлекать клиентов к крупным рекламодателям без посредников. Поэтому они обновили ОС так, что MAC-адрес стал динамическим", - уточнил он.