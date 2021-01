Южнокорейская компания Samsung 14 января в рамках традиционного онлайн-мероприятия Galaxy Unpacked преставила линейку флагманских смартфонов Galaxy S21, включающую базовую модель S21 и модели S21 Plus и S21 Ultra. Кроме того, компания представила продвинутые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и "умные" метки для вещей Galaxy SmartTag.

Смартфоны Galaxy S21

Новые флагманские смартфоны компании получили иной дизайн по сравнению с прошлогодними моделями, иные камеры и процессоры, а модель S21 Ultra также получила поддержку фирменного стилуса S Pen, который раньше поддерживали только смартфоны линейки Galaxy Note.

Три новых смартфона получили AMOLED-дисплеи, поддерживающие частоту обновления в 120 Гц. Диагональ экрана модели S21 составляет 6,2 дюйма, S21 Plus - 6,7 дюйма, а S21 Ultra - 6,8 дюйма. Экраны смартфонов Galaxy S21 и S21 Plus имеют разрешение 2400*1480 пикселей, а экран S21 Ultra - 3200*1440 пикселей, пишет The Verge . Все три смартфона защищены от пыли и влаги по стандарту IP68 и работают на базе топовых процессоров Qualcomm Snapdragon 888 (в смартфонах для США) и Samsung Exynos 2100 (в смартфонах для Европы и Азии).

Объем оперативной памяти устройств составляет 8 ГБ для S21 и S21 Plus и 12 или 16 ГБ для S21 Ultra. Объем постоянной памяти в двух младших моделях составляет 128 или 256 ГБ без возможности расширения, а в Galaxy S21 Ultra - 128, 256 или 512 ГБ с возможностью расширения за счет карт памяти microSD. Емкость аккумулятора S21 составляет 4000 мАч, S21 Plus - 4800 мАч, а S21 Ultra - 5000 мАч. Все три смартфона поддерживают технологии быстрой, беспроводной и реверсивной зарядки.

Что же касается камер, то модели Galaxy S21 и S21 Plus получили одинаковые основные камеры, состоящие из 12-Мп главного модуля с апертурой F/1.8 и оптической стабилизацией, сверхширокоугольного 12-Мп модуля с апертурой F/2.2 и 64-Мп телефото модуля с апертурой F/2.0, оптической стабилизацией и трехкратным гибридным оптическим зумом. Разрешение модуля фронтальной камеры составляет 10 Мп.

Galaxy S21 Ultra получил более продвинутую основную камеру. Она включает модуль для лазерного автофокуса, а также основной 108-Мп модуль с апертурой F/1.8 и оптической стабилизацией, широкоугольный 12-Мп модуль с апертурой F/2.2 и сразу два телефото модуля, которые предназначены для съемки на средних и больших расстояниях. Оба модуля имею разрешение в 10 Мп, но первый поддерживает трехкратный, а второй - десятикратный оптический зум. Также отмечается, что основной модуль камеры работает по принципу девять пикселей в одном, что позволяет снимать фотографии лучшего качества в темноте.

Все три новых смартфона могут снимать видео с разрешением 8К и частотой до 30 кадров в секунду, 4К при 60 кадрах в секунду или FullHD видео при 120 кадров в секунду. В режиме замедленной съемки они могут снимать ролики с частотой до 960 кадров в секунду, пишет TJ .

Galaxy S21 будет продаваться в серой, розовой, фиолетовой и белой расцветках. Galaxy S21 Plus будет доступен в черной, фиолетовой и серебряной расцветках, а S21 Ultra - в черном и серебристом цветах. При этом Samsung по примеру Apple и Xiaomi убрала из комплекта поставки зарядное устройство и проводные наушники.

Смартфоны появятся в продаже в России 5 февраля, а оформить заказ на них можно с 14 января. Galaxy S21 будет стоить от 74 990 рублей, S21 Plus - от 89 990 рублей, а S21 Ultra - от 109 990 рублей. Самая дорогая версия этого смартфона с памятью 512 ГБ обойдется в 127 990 рублей. За предварительный заказ Galaxy S21 Ultra покупатели получат в подарок наушники Galaxy Buds Pro и метку Smart Tag, а в комплект предзаказанных смартфонов S21 и S21 Plus компания добавит наушники Galaxy Buds Live и метку Smart Tag.

Galaxy Buds Pro

Наушники Galaxy Buds Pro стали для Samsung первыми полностью беспроводными наушники с технологией активного шумоподавления, которая используется в устройствах других компаний, включая Apple.

Как утверждают в компании наушники, защищены от воздействия влаги по стандарту IPX7 и подавляют до 99% постороннего шума. Для этого в них используются внешние и внутренние микрофоны, а также отдельный модуль с акселерометром, который отвечает за распознавание голоса человека извне и заглушает его в людных местах. Наушники автоматически отключают шумоподавление, когда говорить начинает владелец устройства, а уровень шумоподавления можно регулировать вручную или оставить на усмотрение автоматики, пишет TJ .

Как и в наушниках Apple Airpods Pro, в новых наушниках Samsung есть режим, позволяющий слышать окружающие звуки вместе с проигрываемой музыкой. Также наушники можно бесшовно переключать между устройствами. Время автономной работы Galaxy Buds Pro до 18 часов при условии использования для подзарядки фирменного кейса.

Стоимость новых наушников Samsung в России составил 17 990 рублей. Оформить предзаказ на них можно с 14 января, а в продаже Galaxy Buds Pro появятся 5 февраля.

Метки Galaxy SmartTag

Наконец, представленные компанией метки Galaxy SmartTag представляют собой компактные брелки квадратной формы. Их можно поместить на связку ключей, ошейник питомца или на другой часто используемый предмет. Встроенный модуль Bluetooth подключается к смартфону - в случае потери ключей и прочих предметов с Galaxy SmartTag владельцу достаточно запустить поиск, после чего брелок подаст звуковой сигнал, пишет The Verge .

Метки SmartTag способны работать автономно, без смартфона владельца поблизости. Брелок отправляет сигналы всем устройствам Galaxy, находящимся рядом. Так, если мимо украденной сумки с брелком пройдет человек со смартфоном Samsung Galaxy, то сигнал о ее местоположении отправится хозяину, отмечает TJ .

К недостаткам Galaxy SmartTag можно отнести тот факт, что метки будут работать только со смартфонами Samsung Galaxy, но не с другими устройствами на Android или iOS.

Метки Galaxy SmartTag появятся в продаже в США 29 января по цене в 30 долларов за штуку. Позднее компания планирует выпустить модель SmartTag Plus, которая получит поддержку технологии передачи данных UWB. Эта модель будет стоит 40 долларов. О сроках выхода и стоимости меток в России пока не сообщается.

Отметим, что похожие метки AirTag, по слухам, разрабатывает компания Apple, но пока что в СМИ появляются лишь слухи об этих устройствах и сроках их презентации.