Консорциум западных инвесторов оценил мессенджер Telegram в 30 млрд долларов и предложил приобрести долю в компании, но основатель сервиса Павел Дуров отклонил это предложение. Об этом пишет The Bell со ссылкой на два источника в окружении Дурова.

Собеседники издания уточнили, что речь шла о покупке доли в 5-10% мессенджера, а предложение инвесторов было сделано в конце прошлой недели. Ранее издание The Information сообщило, что Telegram рассматривает возможность привлечения кредита в размере около 1 млрд долларов. В публикации уточнялось, что позднее долг компании может быть конвертирован в акции в результате "неизбежного" для Telegram IPO. После публикации этого материала Дуров заявил, что не встречался с банками или инвесторами по вопросу кредита. В то же время он признал, что компания получает предложения о займе. Дуров также назвал получение кредита для поддержания работы Telegram одним из способов сохранения независимости компании до реализации плана монетизации Telegram.

Представитель Telegram Маркус Ра также подтвердил факт переговоров с потенциальными инвесторами, но подчеркнул, что компания не хочет брать на себя обязательства, предусматривающие "любую форму выхода" для потенциальных инвесторов.

The Bell отмечает, что оценка Telegram в 30 млрд долларов стала первой внешней оценкой мессенджера, о которой стало известно. В 2015 году сам Дуров оценивал сервис в 3-4 млрд долларов, сославшись на полученные ранее предложения о продаже. В то время аудитория Telegram насчитывала порядка 60 млн активных пользователей, а сейчас она превышает 500 млн пользователей и довольно быстро растет на фоне блокировки в разных сервисах аккаунтов Дональда Трампа и обновления условий пользовательского соглашения WhatsApp (эти обновления разрешают передачу данных пользователей мессенджера соцсети Facebook, которая владеет WhatsApp).