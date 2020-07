Moscow-Live.ru Владельцы старых iPhone из США, пострадавшие от замедления работы устройств, получили возможность присоединиться к иску против Apple

Пользователи смартфонов iPhone и США, пострадавшие от замедления работы устройств, теперь могут присоединиться к коллективному иску в отношении компании Apple, записавшись через специальный сайт.

Речь идет об иске, в рамках которого Apple в марте этого согласилась выплатить до 500 млн долларов в качестве компенсации за намеренное замедление работы старых iPhone в связи со снижением емкости их батарей. Пополнить список истцов могут лица, владеющие или владевшие смартфонами iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus и iPhone SE, которые работали под управлением iOS 10.2.1 или выше до 21 декабря 2017 года. Также истцами могут стать владельцы аппаратов iPhone 7 или 7 Plus, на которых была установлена iOS 11.2 и выше до той же даты. Чтобы подтвердить факт владения таким устройством, потребуется указать его серийный номер.

Как напоминает The Verge, по условиям соглашения каждый истец может рассчитывать на компенсацию в 25 долларов. При этом желающие могут исключить себя из списка участников коллективного иска, если захотят подать к Apple отдельный иск. Финальное заседание по коллективному иску против компании из Купертино запланировано на 4 декабря.

Напомним, в конце декабря 2017 года Apple официально признала, что замедляла работу старых смартфонов iPhone путем понижения частоты их процессоров. В корпорации заявили, что данная мера была обоснована техническими особенностями устройств. В заявлении Apple говорилось, что литий-ионные батареи iPhone со временем теряют емкость, а также быстро разряжаются на холоде, в результате чего смартфон со старым аккумулятором может внезапно отключиться. Поэтому в 2017 году Apple выпустила ПО, понижающее частоту процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения и продлить время работы смартфонов. В компании также утверждали, что при повседневном использовании iPhone ухудшение производительности устройства останется незамеченным для большинства пользователей.

Через несколько дней Apple объявила о снижении стоимости негарантийной замены батареи смартфонов с 79 до 29 долларов, а затем компания, как и обещал ее глава Тим Кук, выпустила iOS 11.3 с функцией отключения режима замедления работы устройства.

Почти сразу после признания Apple иски против компании из Купертино стали подавать пользователи в США, а позднее прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской корпорации по статье "Обман". В феврале 2020 власти Франции оштрафовали Apple на 25 млн евро.

Расследование в отношении компании начали и в Италии, где в поле зрения регулятора также попала компания Samsung. В итоге в 2018 году итальянские власти оштрафовали Apple на 10 млн евро, а Samsung - на 5 млн.