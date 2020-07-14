SundryPhotography / DepositPhotos Власти Великобритании все же запретили Huawei участвовать в создании 5G-сетей в стране

SundryPhotography / DepositPhotos

Власти Великобритании, как и ожидалось, пересмотрели свое январское решение и полностью запретили китайской компании Huawei участвовать в создании сетей связи пятого поколения (5G) в стране. Об этом сообщает CNN.

Напомним, в январе этого года стало известно, что британское правительство позволит Huawei принимать участие в развертывании в Великобритании сетей 5G, однако в отношении компании будет действовать ряд ограничений. Решение властей Великобритании гласило, что так называемые вендоры с высоким риском (к ним относится и Huawei) не смогут создавать ключевые части сетей, а их участие в создании прочих элементов будет ограничено 35%, что должно позволить избежать чрезмерной зависимости от оборудования этих производителей. Кроме того, оборудование таких компаний будет запрещено к использованию на военных объектах, атомных электростанциях и сейсмологических комплексах. Такое компромиссное решение вызвало недовольство в США, где Huawei обвиняют в шпионаже - американские власти ранее запретили использовать оборудование и технологии Huawei для создания сетей связи пятого поколения.

Основанием для пересмотра решения стал свежий доклад Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ, спецслужба ответственная за ведение радиоэлектронной разведки), говорилось, что из-за новых санкций США Huawei придется использовать менее безопасное оборудование, что чревато рисками для Великобритании. Речь шла о запрете поставок Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. В частности, санкции позволяют американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon (подразделение Huawei, которое выпускает процессоры для устройств компании).

Свежее решение британского правительства запрещает использовать оборудование Huawei для создания 5G-сетей и обязывает операторов связи к 2027 году избавиться от оборудования китайской компании, которое уже используется в инфраструктуре 5G. При этом новая директива не затрагивает 4G-сети, в которых используется оборудование Huawei. Ранее исполнительный директор оператора BT Филипп Йенсен говорил, что на замену всего оборудования Huawei, используемого в британских телекоммуникационных сетях, потребуется 10 лет.

В преддверии обнародования решения правительства Великобритании о запрете 5G-оборудования Huawei в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что этот шаг негативно отразится на отношениях двух стран.