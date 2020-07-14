Диктор Mail.ru Mail.ru Group создала ИИ-сервис "Диктор" для создания новостных видеосюжетов

Диктор Mail.ru

Компания Mail.ru Group разработала бесплатный сервис под названием "Диктор", который позволяет генерировать новостные и развлекательные ролики с ведущими в телевизионном формате при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ).

"Диктор" озвучит любой текст. Вы можете сделать новости, создать интересное видео для презентации или разнообразить материалы своей статьи. Любое видео можно сохранить на компьютер или поделится им в социальных сетях", - говорится в описании сервиса.

Чтобы сделать новостной видеоролик, нужно загрузить текст (его прочитает ведущий) и, если необходимо, изображения, музыку, титры и ссылки. Пользователь может выбрать внешность диктора из предложенных вариантов и оформление студии, пишет VC.ru.

Смотри https://t.co/WtjTzvZQSt запустил виртуальных ведущих новостей: видеосюжеты в несколько кликов. pic.twitter.com/1dRXzv7hEb— Mail.ru Group (@mailru) July 14, 2020

Разработчики отмечают, что виртуальные ведущие отличаются реалистичной мимикой и могут передавать правильные эмоции. При создании сервиса компания использовала опыт команды, работавшей над голосовым помощником "Маруся", а в основе моделей ведущих лежит система компьютерного зрения группы Vision.

В компании полагают, что новым сервисом будут пользоваться блогеры, небольшие СМИ, а также крупные компании. С помощью "Диктора" они смогут оперативно выпускать сюжеты без существенных затрат на их производство. При этом ролики от профессиональных медиаплощадок смогут попасть в систему рекомендаций контента сервиса "Смотри Mail.ru", что даст их авторам возможность заработать на своих роликах.

Напомним, аналогичную систему в 2018 году представило китайское государственное новостное агентство Xinhua. В ней алгоритм использовал снятые ранее выпуски с настоящим диктором и изменял его мимику в соответствии с текстом, который произносил синтезированный голос. Похожий сервис есть и у "Сбербанка": в апреле 2019 года компания представила виртуальную телеведущую по имени Елена.