Специалисты NASA завершили подготовку марсохода Perseverance к запуску

NASA/KSC Инженеры NASA закончили подготовку марсохода Perseverance к намеченному на 30 июля запуску. После ряда задержек, из-за которых старт миссии дважды откладывался, аппарат был установлен под головной обтекатель ракеты-носителя Atlas V

NASA/KSC

Инженеры NASA закончили подготовку марсохода Perseverance к намеченному на 30 июля запуску. После ряда задержек, из-за которых старт миссии дважды откладывался, аппарат был установлен под головной обтекатель ракеты-носителя Atlas V.

После этого обтекатель с полезной нагрузкой был доставлен к зданию вертикальной сборки базы ВВС США на мысе Канаверал. Затем его подняли при помощи крана и установили на ракету, закрепив и соединив все электрические цепи. В ближайшее время будут проведены заключительные испытания частей ракеты, а за два дня до пуска ее перевезут на стартовую площадку, пишет N+1.

Ракету с марсоходом запустят со стартового комплекса SLC-41. Старт миссии могут отложить при возникновении новых проблем, но запустить марсоход требуется не позднее 15 августа (ранее последним днем стартового окна называли 5 августа). Если к этой дате миссия не состоится, то ее отложат до 2022 года.

I'm now 129 feet (39 meters) closer to Mars, encased on top of the rocket that's going to send me there. This is a huge step for me and my team. We got here together, and we'll make it to Mars the same way. https://t.co/5Hwya0pfkA #CountdownToMars pic.twitter.com/qZ6gwk8wNo— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 9, 2020

Напомним, в случае запуска в этом году высадиться на Марс новый ровер должен в феврале 2021 года. Программа миссии, во время которой марсоход будет преодолевать в среднем 200 метров за один марсианский день, включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем, вероятно, смогут быть доставлены на Землю в рамках других миссий. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей. Вместе с ровером к Марсу отправят беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter.

В ноябре 2018 года специалисты NASA окончательно выбрали место для посадки нового марсохода. После пяти лет изучения свыше 60 районов для посадки ровера в NASA остановили выбор на 45-километровом кратере Езеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора). Как предполагают ученые, некогда в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе миллиарды лет назад.

В середине июня сообщалось, что Perseverance оснастили памятной табличкой в честь всех врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

Отметим, что в ближайшие дни собственные орбитальные аппараты к Марсу планируют запустить Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Китайская миссия "Тяньвэнь-1" также предусматривает посадку на Марс небольшого ровера.