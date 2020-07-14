Специалисты NASA завершили подготовку марсохода Perseverance к запуску Инженеры NASA закончили подготовку марсохода Perseverance к намеченному на 30 июля запуску. После ряда задержек, из-за которых старт миссии дважды откладывался, аппарат был установлен под головной обтекатель ракеты-носителя Atlas V
 
 
 
Специалисты NASA завершили подготовку марсохода Perseverance к запуску
NASA/KSC
 
 
 
Инженеры NASA закончили подготовку марсохода Perseverance к намеченному на 30 июля запуску. После ряда задержек, из-за которых старт миссии дважды откладывался, аппарат был установлен под головной обтекатель ракеты-носителя Atlas V
NASA/KSC

Инженеры NASA закончили подготовку марсохода Perseverance к намеченному на 30 июля запуску. После ряда задержек, из-за которых старт миссии дважды откладывался, аппарат был установлен под головной обтекатель ракеты-носителя Atlas V.

После этого обтекатель с полезной нагрузкой был доставлен к зданию вертикальной сборки базы ВВС США на мысе Канаверал. Затем его подняли при помощи крана и установили на ракету, закрепив и соединив все электрические цепи. В ближайшее время будут проведены заключительные испытания частей ракеты, а за два дня до пуска ее перевезут на стартовую площадку, пишет N+1.

Ракету с марсоходом запустят со стартового комплекса SLC-41. Старт миссии могут отложить при возникновении новых проблем, но запустить марсоход требуется не позднее 15 августа (ранее последним днем стартового окна называли 5 августа). Если к этой дате миссия не состоится, то ее отложат до 2022 года.

Напомним, в случае запуска в этом году высадиться на Марс новый ровер должен в феврале 2021 года. Программа миссии, во время которой марсоход будет преодолевать в среднем 200 метров за один марсианский день, включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем, вероятно, смогут быть доставлены на Землю в рамках других миссий. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей. Вместе с ровером к Марсу отправят беспилотный летательный аппарат Mars Helicopter.

В ноябре 2018 года специалисты NASA окончательно выбрали место для посадки нового марсохода. После пяти лет изучения свыше 60 районов для посадки ровера в NASA остановили выбор на 45-километровом кратере Езеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора). Как предполагают ученые, некогда в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе миллиарды лет назад.

В середине июня сообщалось, что Perseverance оснастили памятной табличкой в честь всех врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

Отметим, что в ближайшие дни собственные орбитальные аппараты к Марсу планируют запустить Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Китайская миссия "Тяньвэнь-1" также предусматривает посадку на Марс небольшого ровера.