Под блокировку в России попал популярный портал о мобильных устройствах и других гаджетах 4PDA - пользователи начали сообщать о недоступности ресурса днем 14 мая. При этом сайт доступен через VPN или с использованием других средств обхода блокировок.

Оказалось, что ресурс блокируется на основании решения Мосгорсуда, принятого 26 марта 2021 года. На сайте Роскомнадзора, который внес ресурс в список заблокированных (внесение в реестр обязывает провайдеров заблокировать доступ к сайту), указано, что портал был заблокирован на основании ст. 15.6 закона "Об информации". Речь идет о вечной блокировке в рамках антипиратского законодательства.

В карточке дела на сайте Мосгорсуда говорится, что решение было принято по иску ООО "Национальный спортивный телеканал" (юрлицо телеканала "Матч.ТВ") к CloudFlare Inc (американская компания, владеющая одноименным сервисом защиты сайтов от DDoS-атак). Истец пожаловался на размещение на сайте 4PDA передач телеканала "Футбол 1". Компания просила обязать ответчика прекратить создание технических условий для распространения передач, а также на постоянной основе ограничить доступ к сайту, пишет VC.ru .

В России заблокировали крупнейший форум о мобильных устройствах 4PDA по решению Мосгорсуда pic.twitter.com/ububyMeFks — Двач (@ru2ch) May 14, 2021

В решении суда отмечается, что представитель ответчика не явился на заседание и не ходатайствовал о переносе слушаний. В итоге суд решил удовлетворить требования, поскольку истец, обладающий исключительными правами на передачи канала "Футбол 1", предоставил скриншоты страниц, на которых были размещены видео передач. Ответчик также не обжаловал решение в установленный срок, и оно вступило в силу.

Представитель 4PDA сообщил изданию "Код Дурова" , что причиной блокировки стало размещение плейлистов с телеканалом "Футбол 1" на форуме ресурса. В администрации 4PDA также отметили, что привлечение в качестве ответчика сервиса Cloudflare, а не администрации самого сайта стало неожиданностью для его владельцев.