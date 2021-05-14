SpaceX подготовила план первого орбитального запуска корабля Starship

SpaceX / youtube.com

После успешного испытания прототипа корабля Starship в "прыжке" на 10 километров с последующей посадкой, которое удалось осуществить с пятой попытки, компания SpaceX подготовила план первого орбитального запуска Starship и направила его в Федеральную комиссию по связи (FСС) США.

Напомним, ракета Starship разрабатывается SpaceX в качестве многоразового корабля и второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

В документах, направленных в FCC, говорится, что компания намерена впервые запустить Starship вместе с первой ступенью - Super Heavy. Предполагается, что ракета будет запущена с космодрома компании в Бока-Чика (штат Техас). Через три минуты после запуска ступень Super Heavy отделится от Starship и затем приводнится в Мексиканском заливе, примерно в 30 километрах от берега, пишет The Verge .

Starship продолжит полет и поднимется на высоту 116 километров (чуть выше условной границы космоса, которая проходит на высоте 100 километров), а затем совершит почти полный виток вокруг Земли, сойдет с орбиты и совершит имитирующее точную посадку на плавучую платформу приводнение в океане в 100 километрах от гавайского острова Кауаи.

В документах SpaceX не указана точная дата этого испытательного запуска, но из сопроводительного письма следует, что он запланирован на январь-февраль 2022 года, хотя ранее глава SpaceX Илон Маск говорил о планах отправить Starship на орбиту в 2021 году, но несколько неудачных испытаний прототипов, вероятно, заставили компанию отложить этот полет.

В SpaceX также отметили, что подобное испытание необходимо для дальнейшего развития проекта, поскольку поможет собрать необходимые данные. Компьютерную симуляцию такого полета с высокой точностью в компании назвали невозможной.