NASA и компания SpaceX отложили на сутки запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), намеченный на 14 ноября.

Как сообщил в своем микроблоге в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн, причиной для переноса стали неблагоприятные метеоусловия и необходимость дополнительной подготовки операции по возвращению первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Теперь запуск корабля запланирован на 19 часов 27 минут 15 ноября по времени восточного побережья США (3 часа 27 минут 16 ноября по московскому времени).

На борту корабля SpaceX будут находиться четыре астронавта: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (астронавты NASA), и японский астронавт Соити Ногути. По плану миссии они должны будут провести на МКС полгода. После их прибытия на орбиту численность экипажа станции составит семь человек - сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020

Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми состоялся в конце мая, несмотря на пандемию коронавируса.

В начале августа корабль успешно вернулся на Землю. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией.

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года (участники миссии уже подписали контракты, но их имена пока не разглашаются), а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.