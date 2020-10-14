13 октября компания Apple представила четыре смартфона линейки iPhone 12, а также смарт-колонку HomePod mini. На время презентации компания по традиции приостановила работу онлайн-магазина, а после мероприятия выяснилось, что Apple повысила цены на некоторые устройства и аксессуары в России. На это обратили внимание пользователи соцсетей и некоторые СМИ.

Как пишет TJ, повышение цен, которое, вероятно, связано с ослаблением рубля, затронуло беспроводные наушники AirPods, приставку Apple TV и чехлы-аккумуляторы.

Так, наушники AirPods второго поколения с обычным футляром подорожали в России с 13 490 до 15 990 рублей, те же наушники с футляром для беспроводной зарядки стоят теперь 19 990 рублей, а не 15 990 рублей, а наушники AirPods Pro выросли в цене с 20 990 рублей до 24 990 рублей.

Что же касается приставки Apple TV 4K, то это устройство теперь стоит 16 990 рублей за версию с 32 ГБ памяти и 18 990 рублей за версию с 64 ГБ памяти. Ранее эти приставки стоили 13 490 рублей и 14 990 рублей соответственно. Наконец, чехол-аккумуляторв Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro подорожал с 11 176 рублей до 13 900 рублей, а чехол с беспроводной зарядкой для AirPods теперь стоит 7990 рублей против прежних 6590 рублей.

Напомним, представленные накануне смартфоны iPhone 12 появятся на российском рынке 23 октября и 13 ноября (в зависимости от модели). Их стоимость в России составит от 69 990 рублей за самую недорогую версию смартфона iPhone 12 mini до 139 990 рублей за топовый вариант iPhone 12 Pro Max. При этом стоит отметить, что комплект поставки этих смартфонов включает только сам аппарат и зарядный кабель - проводные наушники и зарядные устройства в коробки с новыми iPhone класть больше не будут.