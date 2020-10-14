NASA Соглашение устанавливает стандарты добычи ресурсов на Луне и позволяет странам - участницам владеть этими ресурсами и использовать их. Так, проект Artemis предполагает добычу на Луне воды и других ресурсов

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13 октября в NASA объявили о подписании международного соглашения, которое устанавливает правила освоения Луны в рамках программы Artemis ("Артемида") по отправке миссий на Луну. Подробности сообщаются на сайте NASA.

К соглашению Artemis Accords, о подготовке которого стало известно в мае этого года, присоединились США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания и ОАЭ.

"Мы объединяемся с нашими партнерами для исследования Луны и устанавливаем жизненно важные принципы, которые создадут безопасное, мирное и процветающее будущее в космосе для всего человечества", - сообщил глава NASA Джим Брайдестайн, назвав главной целью соглашения предотвращение любых будущих международных недоразумений или конфликтов в этой сфере, пишет TJ.

Глава NASA добавил, что соглашение об освоении Луны в значительной степени основывается на принципах Договора по космосу 1967 года. Его задача состоит в том, чтобы "укрепить и реализовать на практике обязательства, закрепленные в Договоре по космосу", передает ТАСС. "Впервые мы устанавливаем последствия [для стран] в случае несоблюдения Договора по космосу. В частности, если страна не соблюдает Договор по космосу, она не может быть участником программы "Артемида", - отметил Брайденстайн.

Соглашение устанавливает стандарты добычи ресурсов на Луне и позволяет странам - участницам владеть этими ресурсами и использовать их. Так, проект Artemis предполагает добычу на Луне воды и других ресурсов, а в Японии планируют добывать на спутнике водород. При этом соглашение подтверждает запрет на владение территория Луны и установление над ними суверенитета того или иного государства. Поясняя эти положения, Брайденстайн сравнил Луну с международными водами, в которых государства могут добывать ресурсы.

Помимо этого, соглашением предусмотрено создание "зон безопасности" в местах, где проводятся различные работы. Другим странам будет запрещено вторгаться в эти зоны. Также документ предусматривает защиту объектов культурного наследия на Луне, под которыми, вероятно, понимаются места посадки лунных модулей программы "Аполлон" в 60-70-х годах прошлого века.

Также в соглашении говорится о том, что лунные корабли и другое оборудование для программы Artemis проектировались и создавались с учетом возможности совместного использования.

В NASA отметили, что ведут переговоры с рядом стран о присоединении к соглашению, а подписавшие его государства первыми согласились с положениями документа. Список поддержавших его стран может расшириться уже до конца текущего года, однако можно предположить, что в обозримой перспективе к нему не присоединятся Россия и Китай. Так, ранее в Роскосмосе критиковали проект США по добыче ископаемых на Луне, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сравнивал его с вторжением американцев в Ирак.

Тем не менее Брайденстайн заявил, что рассчитывает на присоединение России к соглашению. "Мы приветствовали бы возможность получить от России тот вклад в эту программу, который она готова предоставить. И, конечно же, мы призываем их поделиться с нами своими соображениями. Потому что мы ценим их, как партнера, и мы надеемся, что они ценят нас, как партнера, что было прекрасно продемонстрировано за последние 20 лет на примере Международной космической станции", - сказал он.

Что же касается Китая, то сотрудничество NASA с Китаем в космосе ограничено законодательством США, напоминает The Verge. Брайденстайн выразил надежду на изменение этой ситуации в будущем, отметив, что в NASA готовы к сотрудничеству с Китаем.