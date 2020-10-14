Космическая компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса провела очередное успешное испытание возвращаемой ракеты New Shepard, корабля, который планируется использовать для суборбитальных полетов космических туристов, а также системы точной посадки для лунных миссий.

Blue Origin уже несколько лет испытывает New Shepard и капсулы для полетов. В ходе испытания 13 октября, которое стало 13-м по счету и седьмым для конкретных носителя и корабля, ракета New Shepard поднялась на высоту 106 километров, после чего капсула и ступень разделились, а затем совершили посадку на парашютах и двигателях соответственно. Вся миссия продолжалась чуть больше 10 минут.

Как пишет N+1, в этот полет отправились двенадцать элементов полезной нагрузки, а самым важным среди них была демонстрационная модель системы лунной посадки. Устройство было закреплено снаружи ракеты. На основе этого прототипа планируется разработать систему автоматической точной посадки для будущих полетов на Луну по программе Artemis ("Артемида"), которую реализует NASA при участии других стран и частных компаний.

Система точной посадки состоит из датчиков схождения с орбиты, спуска и посадки, которые размещены на внешней стороне ракеты. Она определяет скорость и положение космического аппарата, отправляя лазерные лучи к поверхности, а затем обрабатывает полученное отражение, пишет TJ.

Напомним, в мае этого года NASA выделило компаниям Blue Origin, SpaceX и Dynetics 967 млн долларов на дальнейшую разработку их лунных посадочных модулей для программы Artemis. Blue Origin представила проект своего посадочного модуля Blue Moon весной 2019 года. Аппарат планируется оснастить кислородно-водородным двигателем BE-7, а использовать его компания намерена для доставки на Луну как людей, так и грузов. Также Blue Origin работает над созданием ракеты-носителя New Glenn, которая сможет доставлять полезную нагрузку на Луну.

В конце марта NASA выбрало компанию SpaceX для доставки грузов на будущую окололунную орбитальную станцию Gateway. Для осуществления таких миссий SpaceX разработает новый грузовой космический корабль Dragon XL.