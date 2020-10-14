Правительству предложили расширить перечень IT-компаний, которые могут получить налоговые льготы

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), в которую входят Mail.ru Group, Avito, Rambler, Ozon и другие компании предложила правительству и профильным ведомствам распространить налоговый маневр на IT-компании, оказывающие цифровые услуги. Такое предложение содержится в итоговой резолюции Российского интернет-форума 2020, которую направили премьер-министру Михаилу Мишустину, его заместителю Дмитрию Чернышенко, замглавы аппарата правительства Леониду Левину, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю департамента информационных технологий Москвы Эдуарду Лысенко, главе Минцифры Максуту Шадаеву, а также ряду депутатов и экспертов.

Напомним, подписанный президентом Владимиром Путиным в июле закон о налоговом маневре для IT-отрасли предусматривает, что с 1 января 2021 года налог на прибыль для IT-компаний снизится с нынешних 20% до 3%, а ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты, будет обнулена. Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. Также власти намерены отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам ПО возможность получать специальные субсидии.

Сейчас на эти льготы могут рассчитывать компании, которые получают не менее 90% доходов от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке, внедрению и поддержке. Помимо этого, в штате таких фирм должно насчитываться не менее семи человек, а компании должны иметь аккредитацию Минкомсвязи. Таким образом, "Яндекс"Mail.ru Group и ряд других крупных российских компаний не могут воспользоваться налоговым маневром, поскольку получают основной доход от рекламы. Перечисленные льготы смогут получить и организации, разрабатывающие изделия электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Компенсировать потери в бюджет от снижения налогов правительство планирует за счет отмены льготы по НДС для компаний, которые не включены в реестр российского программного обеспечения. Предполагается, что это приведет к повышению цены иностранного софта почти на 17%.

В РАЭК предлагают распространить действие закона на компании "цифрового контура", включая поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры и т.д. В организации отметили, что сейчас на льготы не могут рассчитывать разработчики систем электронного документооборота ("Контур", "Диадок"), банковского и кассового софта ("Штрих-М", "Эвотор"), создатели CRM-систем и другие компании, пишет РБК.

Кроме того, в РАЭК предложили дополнительные меры поддержки IT-отрасли. В частности, в резолюции предлагается признавать российским софт, разработанный компаниями с иностранными акционерами и при условии его создания в России, установить единую ставку НДС на электронные услуги до 10% (например, на подписку на онлайн-сервисы) и распространить нулевую ставку НДС на программы для мобильных устройств. Также в РАЭК считают необходимым отсрочить введение новых цифровых систем до 1 января 2022 года, чтобы компании не тратили лишние средства в условиях упавших из-за пандемии оборотов. Наконец, такую же отсрочку предлагается ввести для требования о предустановке отечественного софта, на смартфоны, ПК и телевизоры, которое должно вступить в силу 1 января 2021 года.

"Поскольку отечественные представители ИТ-отрасли позволяют России быть одной из тех стран, где локальные игроки успешно составляют конкуренцию глобальным иностранным корпорациям, то потеря отечественных участников данного рынка может серьезно сказаться на независимости локального ИТ-рынка", - отметили в РАЭК, подчеркнув, что в поддержке нуждаются крупные, средние и мелкие компании.

Замдиректора по юридическим вопросам сервиса объявлений Avito Татьяна Войтас поддержала предложения РАЭК, назвав своевременными и необходимыми для дальнейшего развития отрасли. В поддержку предложений РАЭК выступил и заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов. Представители "Яндекса" и Mail.ru Group отказались от комментариев.