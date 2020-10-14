Запущенный утром 14 октября к Международной космической станции (МКС) российский пилотируемый корабль "Союз МС-17" успешно пристыковался к станции в рекордно короткий срок. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем на борту стартовала в 8 часов 45 минут по московскому времени с площадки N31 космодрома Байконур. Через несколько минут корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя на целевой орбите. Полет, который проходил по так называемой "сверхбыстрой" схеме, занял чуть больше трех часов - корабль пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента станции в 11 часов 48 минут по Москве.

"Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (входит в Госкорпорацию Роскосмос). В настоящее время экипажи выполняют операции по подготовке к открытию люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между МКС и "Союзом", а также снимают скафандры "Сокол КВ-2". По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем "Рассвет" предварительно в 13:45 мск планируется открыть переходные люки", - говорится в сообщении госкорпорации.

Welcome back to the @Space_Station! With the capture of their space capsule confirmed at 4:48 am ET, @NASA_Astronauts Kate Rubins and cosmonauts Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov have docked with the @Space_Station. pic.twitter.com/AMungFkTTX— NASA (@NASA) October 14, 2020

Есть касание!



Пилотируемый корабль #СоюзМС17 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, впервые в мире совершив всего 2 витка вокруг Земли!



Добро пожаловать на МКС, @KudSverchkov, Сергей и Кейт! pic.twitter.com/VomxvF3WDl— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2020

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Для Рыжикова и Рубинс этот полет в космос стал вторым, тогда как Кудь-Сверчков отправился на орбиту впервые. На орбите их встретили российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Накануне стало известно, что "Союз МС-17" доставит на орбиту оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранения. "Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место этой повышенной утечки... И также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить", - сообщил Сергей Рыжиков.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.