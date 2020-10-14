roscosmos.ru 14 октября на Международную космическую станцию (МКС) был успешно запущен пилотируемый корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа на борту

roscosmos.ru

14 октября на Международную космическую станцию (МКС) был успешно запущен пилотируемый корабль "Союз МС-17" с тремя членами экипажа на борту. Прямая трансляция пуска велась на сайте Роскосмоса.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем на борту стартовала в 8 часов 45 минут по московскому времени с площадки N31 космодрома Байконур. Через несколько минут корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя на целевой орбите.

"Впервые сближение пилотируемого корабля "Союз МС" с Международной космической станцией планируется проводить по т.н. "сверхбыстрой", двухвитковой схеме", - сообщили в Роскосмосе, уточнив, что полет в этот раз займет всего три часа. Стыковка корабля с российским сегментом станции запланирована на 11 часов 52 минуты.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Для Рыжикова и Рубинс этот полет в космос стал вторым, тогда как Кудь-Сверчков отправился на орбиту впервые.

Liftoff! ???? The Soyuz spacecraft carrying Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of Roscosmos on a two-orbit, three-hour journey to the @Space_Station launched at 1:45am EDT. pic.twitter.com/40Qr8ByJQx— NASA (@NASA) October 14, 2020

Момент запуска корабля запечатлел с борта МКС российский космонавт Иван Вагнер. Также на борту станции новых членов экипажа ждут космонавт Анатолий Иванишин и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

"Фаворы", поздравляю с успешным пуском!



Полет ракеты из космоса выглядит еще круче, чем с Земли! Готовимся встречать #СоюзМС17 уже через 2,5 часа! pic.twitter.com/STG8CgdrTR— Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 14, 2020

Накануне стало известно, что "Союз МС-17" доставит на орбиту оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранения. "Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно, более детально определить место этой повышенной утечки... И также мы с собой возьмем дополнительный герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить", - сообщил Сергей Рыжиков.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.