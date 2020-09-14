Таможенно-пограничная служба США (CBP) с гордостью отчиталась о задержании в нью-йоркском аэропорте имени Джона Кеннеди партии из 2 тыс. поддельных беспроводных наушников Apple AirPods, прибывшей из Гонконга. В ведомстве заявили, что стоимость такой партии настоящих наушников Apple составляет около 400 тыс. долларов.

К в целом стандартному сообщению CBP были приложены фотографии задержанных наушников, которые привлекли внимание СМИ и пользователей, поскольку на них видны коробки с наушниками OnePlus Buds китайской компании OnePlus, которые хоть и напоминают AirPods, но не являются подделкой. Партия в 2 тыс. OnePlus Buds, по оценке The Verge, стоит около 160 тыс. долларов, поскольку в рознице эти наушники стоят существенно дешевле, чем AirPods. Поскольку коробки однозначно определяют производителя, остается лишь гадать, что заставило CBP задержать эту партию устройств.

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CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB— CBP (@CBP) September 14, 2020

Официально в CBP пока не прокомментировали эту историю, а на сообщение ведомства в Twitter отреагировал аккаунт OnePlus в США. Его администратор попросил вернуть наушники на место.