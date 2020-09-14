CCTV Video News Agency / YouTube Таинственный космический аппарат, запущенный Китаем 4 сентября и вернувшийся на Землю через два дня, оставил на орбите неопознанный объект, который может представлять собой спутник неизвестного назначения

CCTV Video News Agency / YouTube

Таинственный космический аппарат, запущенный Китаем 4 сентября и вернувшийся на Землю через два дня, оставил на орбите неопознанный объект, который может представлять собой спутник неизвестного назначения.

Напомним, какие-либо подробности о новом многоразовом аппарате, включая сведения о его типе, китайские власти не раскрывают. Возможно, речь идет об экспериментальном космоплана. Так, в 2017 году в Китае объявили о плане вывести на орбиту возвращаемый космоплан в 2020 году. Тогда сообщалось, что этот аппарат сможет доставлять на орбиту Земли грузы и людей и позволит увеличить число космических запусков, одновременно снизив их стоимость. Косвенным подтверждением версии о космоплане служит тот факт, что аппарат, судя по всему, совершил посадку на военном аэродроме на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Ранее исследователи обратили внимание, что перед посадкой от аппарата отделился некий объект. Некоторые эксперты полагали, что это мог быть блок солнечных батарей или орбитальный отсек, но российский радиолюбитель Дмитрий Пашков полагает, что это был спутник, пишет N+1.

"Возможно, выпущенный объект является какой-то полезной нагрузкой для отработки запуска космических аппаратов с корабля многоразового использования. Я начал поиск сигналов с этого аппарата на всех возможных диапазонах. И вот, спустя 7 дней, моя система автоматического поиска сигналов (во время обработки 4 ТБ данных) выдала мне уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов исходящего от выпущенного объекта на двух разных орбитах пролета. 14 сентября 2020 года я начал проверку этого уведомления и обнаружил передачу от выпущенного объекта на частоте 2280.000 MHz и шириной канала 4000 kHz. Сигнал идет достаточно стабильно, хотя иногда с перерывами. Из этого можно сделать вывод, что возможно объект имеет систему стабилизации, что присуще спутнику. Дальнейшие наблюдения это покажут", - написал Пашков на своем сайте.

Объект выпущенный с сверхсекретного космического аппарата Китая является спутникомhttps://t.co/c1bDY50Dy7 pic.twitter.com/jF6LIzAzt7— R4UAB (@R4UAB) September 14, 2020

Версия об оставленном на орбите спутнике также подтверждает предположения об испытании Китаем космоплана. Так, секретный американский космоплан X-37B, по некоторым данным, выводил спутники во время своих рекордных по продолжительности миссий.