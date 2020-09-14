Суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил иск соцсети Facebook к петербургской компании "Эко" о прекращении правовой охраны товарного знака Oculus ("Окулюс"). Об этом сообщает VC.ru со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Напомним, компания Oculus является подразделением Facebook, которое занимается разработками в сфере виртуальной реальности, включая одноименные VR-гарнитуры. Facebook купила Oculus в 2014 году за 2 млрд долларов. Компания "Эко" была учреждена в 2008 году Алексеем Клявиным, а в 2016 году зарегистрировала в России товарный знак "Окулюс"/Oculus для нескольких видов деятельности, включая услуги игр через компьютерную сеть. До решения суда исключительное право компании на этот товарный знак действовало до 29 апреля 2025 года. При этом основная деятельность "Эко" связана с ветеринарией. Например, компании принадлежит товарный знак "СитиВет" (название сети ветклиник в Санкт-Петербурге).

Facebook, в свою очередь, зарегистрировала в России несколько товарных знаков, содержащих слово Oculus, но они относятся к другим классам.

Об иске соцсети к российской компании стало известно в июне этого года. Компания просила прекратить права на бренд в четырех классах, согласно международной классификации товаров и услуг, но суд постановил прекратить права "Эко" на бренд только в классе товаров и услуг, который относится к службам новостей, видеосъёмке, развлечениям, "обеспечению интерактивной игрой через компьютерную сеть" и некоторым другим видам деятельности. В удовлетворении остальных требований Facebook было отказано. Обе стороны могут опротестовать решение в течение двух месяцев.