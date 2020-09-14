Huawei запустит в России голосового помощника Celia в партнерстве с "Яндексом"

alexeynovikov / DepositPhotos Голосовой помощник Celia на новых смартфонах китайской Huawei в России будет работать на технологической платформе голосового ассистента "Алиса" компании "Яндекс"

Фото NEWSru.com

Голосовой помощник Celia на новых смартфонах китайской Huawei в России будет работать на технологической платформе голосового ассистента "Алиса" компании "Яндекс". О планах такого партнерства между компаниями пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке.

Представители Huawei и "Яндекса" не стали комментировать эту информацию, но компании уже сотрудничают в сфере голосовых ассистентов. Так, Huawei предустанавливает "Алису" на смартфон Honor 30 Pro+ своего дочернего бренда. О планах Huawei запустить представленный в марте голосовой помощник Celia на русском, итальянском, немецком и японском языках (сейчас он доступен на английском, французском и испанском) сообщалось на прошлой неделе: компания объявила об этом на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference.

Сейчас ассистент Celia работает на устройствах пользователей из Великобритании, Франции, Испании, Чили, Мексики и Колумбии. Он может выполнять различные повседневные задачи, совершать звонки, устанавливать напоминания и проверять погоду.

Напомним, что на российском рынке пока доминируют голосовые помощники Siri компании Apple и Google Assistant. При этом "Алиса" постепенно наращивает свою долю, а собственных помощников представил уже целый ряд российских компаний, включая МТС, Mail.ru Group и "Тинькофф-банк". Своего голосового помощника к выпуску также готовит "Сбербанк". По прогнозу компании Just AI, в 2023 году рынок голосовых ассистентов с искусственным интеллектом в России может достигнуть 33 млрд рублей.

По мнению гендиректора "Центра речевых технологий" (ЦРТ) Дмитрия Дырмовского, благодаря сильному направлению R&D у Huawei в Китае и в России технологически у компании есть возможности развивать голосового помощника и собственными силами, однако выход на локальный рынок сопряжен с рисками из-за конкуренции с существующими аналогами. "Необходимость учета культуры многонациональной страны может подтолкнуть Huawei к партнерству с локальной компанией", - пояснил Дырмовский.

В свою очередь аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что сотрудничество с "Яндексом" позволит Huawei быстро выйти на российский рынок ассистентов в целом на уровне Google, а "Яндекс" сможет продвинуть свои технологические решения другим компаниям. При этом пока что, по словам Муртазина, рынок голосовых помощников в России развит слабо на фоне Запада. По его оценке, помощник Huawei первоначально будет востребован не более чем у 10% владельцев смартфонов Huawei и Honor в России.